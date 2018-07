Nordico-Ausstellung "Prost, Mahlzeit!" sucht Ausstellungsstücke

LINZ. Der Linzer Wirtshauskultur widmet das Nordico, wie am Freitag berichtet, eine Ausstellung.

Wirtshaus im Museum Bild: Stadt Linz

Dazu sucht das Museum noch aussagekräftige Ausstellungsstücke. Von alten Fotos, Aschenbechern bis hin zur Schank oder Sitzgruppe: Sämtliche Objekte aus der Wirtshausgeschichte sind gefragt.

Um Kontaktaufnahme zur Ausstellungs-Kuratorin Klaudia Kreslehner wird gebeten (Klaudia.kreslehner@nordico.at). Bei besonders spannenden Fotos oder Objekten besteht auch die Möglichkeit einer Übernahme der Leihgabe in die Museums-Sammlung. Die Leihgaben ergänzen den Fundus der Linzer Museen. Zur Ausstellung, die sich im ersten Stock des Nordico befindet und sich auf alle fünf Räume erstreckt, erscheint ein reich bebildertes Buch. Dazu wird es Exkursionen in Gasthäuser geben. "Prost, Mahlzeit!" beginnt am 15. März 2019.

