Nach 19 Jahren: Trattoria Giuseppe in Linz schließt

LINZ. Wieder ein Haubenlokal weniger in Linz: Die Trattoria Giuseppe in der Linzer Herrenstraße schließt am Freitag. Der Grund: Personalmangel.

Giuseppe Verdichizzi schließt sein Lokal. Bild: Weihbold

„Wir suchen seit einem Jahr Personal. So konnte es einfach nicht mehr weitergehen“, sagt Susanne Verdichizzi, die mit ihrem Mann Giuseppe seit 19 Jahren die Trattoria Giuseppe an der Linzer Herrenstraße führt. Derzeit gibt es sechs Mitarbeiter, je einer im Service und in der Küche fehlt. „Offenbar wollen die Leute nicht mehr in der Gastronomie arbeiten“, sagt die Gastronomin. Zum Schluss mussten die Öffnungszeiten eingeschränkt werden: „Und das, obwohl das Lokal sehr gut ging“, sagt Verdichizzi. Die Trattoria ist eines der wenigen Italiener in Oberösterreich, die vom Restaurantführer Gault&Millau seit Jahren immer wieder mit einer Haube ausgezeichnet wurden.

Nun zogen die beiden die Reißleine: Das italienische Lokal schließt am Freitag die Pforten. Giuseppe Verdichizzi wird sich nun seiner angeschlagenen Gesundheit widmen, Susanne eine neue Arbeit suchen. „Ob das in der Gastronomie sein wird, weiß ich nicht“, sagt sie. „Ich bin ein gebranntes Kind.“

In den Räumlichkeiten an der Herrenstraße wird es aber weiterhin ein Lokal geben: Es gibt dem Vernehmen nach bereits Nachmieter, die dort eine Gastronomie betreiben wollen.

1 Kommentar anschinsan (1164) 20.12.2018 11:44 Uhr Das ist mir unverständlich, die Argumentation Personalmangel



Ich kenne genug Wirtshäuser, die seit vielen Jahren Stammpersonal haben, keinerlei Probleme. Beim L´osteria wimmelts vor Kellnern, zig neue Wirtshäuser haben in den letzten Jahren in Linz ERÖFFNET!

Der Nachmieter traut sich offenbar auch drüber, der braucht auch Personal.



Giuseppe ist im absoluten Hochpreissegment für einen Italiener angesiedelt. ergo kann er wohl auch mehr für Personal als eine

L´osteria ausgeben, hat er offenbar wohl nicht. Oder liegts am arbeitsklima? Antwort schreiben

