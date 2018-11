Möbel Lutz an die Donau? Land gibt grünes Licht

LINZ. Nur Grünen-Landesrat Anschober stimmte dagegen.

Darf das Möbelhaus XXXLutz vom derzeitigen Standort in der Goethestraße an die Donaulände übersiedeln? Mit dieser Frage hat sich am Montag die Landesregierung beschäftigt und mehrheitlich grünes Licht gegeben. Nur Grünen-Landesrat Rudi Anschober stimmte dagegen.

Wie berichtet, möchte die Raiffeisen Landesbank nahe ihrer Zentrale beim Südbahnhofmarkt einen neuen Bürobau errichten. Dafür müsste das Möbelhaus abgesiedelt werden. Im Gegenzug will Raiffeisen sein Grundstück an der Hafenstraße 1 bis 3 (unmittelbar neben der A7-Abfahrt Hafenstraße) XXXLutz zur Verfügung stellen. Bestehende Bürobauten sollen geschleift werden und einem neuen Möbelhaus Platz machen. Das geht allerdings nur, wenn die Stadt Linz die derzeitige Widmung von Betriebsbaugebiet auf Geschäftsbauten ändert. Doch bevor im Linzer Gemeinderat über eine derartige Umwidmung abgestimmt werden kann, braucht es ein Okay der Raumordnungsabteilung des Landes. So wie immer, wenn ein Bau mit einer Verkaufsfläche von mehr als 1500 Quadratmetern geplant ist. Die Raumordnungsprüfung fiel positiv aus, am Montag folgte der Beschluss in der Landesregierung.

Grüne sind dagegen

Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass XXXLutz tatsächlich an den neuen Standort Donaulände wandert. Denn weder FPÖ und SPÖ, die im Gemeinderat über eine Mehrheit verfügen, haben ernsthafte Bedenken. Auch wenn das Möbelhaus zusätzlichen Verkehr anziehe, "passiert dies außerhalb der Stoßzeiten", sagt Planungsstadtrat Markus Hein (FP). Allerdings müsse der Zugang zur Donau erhalten bleiben, "vielleicht entsteht sogar ein Café mit Terrasse Richtung Donau", sagt Hein.

Der grüne Stadtplanungssprecher Klaus Grininger kritisiert die Pläne scharf: "Durch ein Möbelhaus mit bis zu tausend Parkplätzen verschärft sich nicht nur die Verkehrssituation, sondern auch das Luftproblem in der Stadt."

