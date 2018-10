Mobile Pflege: Maria-Anna kann 100er zu Hause feiern

LINZ. Kosten für mobile Pflege in Linz werden ab 2021 stark steigen.

Alt werden will jeder – und das am liebsten im gewohnten Umfeld. "Auch wir als Stadt wollen, dass ältere Menschen möglichst lange zu Hause leben können", sagt die Linzer Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP).

Bestes Beispiel dafür ist Maria-Anna C. aus Linz. Sie feiert am 2. November ihren 100. Geburtstag in den eigenen vier Wänden und kann dabei auf ein bewegtes Leben zurückblicken (mehr dazu auf Seite 38). Damit gehört die Seniorin zu den 38 Linzern, die das 100. Lebensjahr überschritten haben.

Dass Maria-Anna noch zu Hause wohnen kann, verdankt sie dem Mobilen Dienst der Caritas. Mobile Dienste ermöglichen, dass Menschen länger selbstbestimmt das Alter meistern, und bringen Hilfe und Unterstützung im täglichen Leben. Heuer werden mehr als 170.000 Betreuungs- und Pflegestunden durch Organisationen wie Caritas, Volkshilfe, Rotes Kreuz geleistet. Sie bieten "Essen auf Rädern", Haus- und Heimservice und 24-Stunden-Pflege. Finanziert wird die Mobile Pflege von der Stadt Linz, dem Land Oberösterreich und den sozial gestaffelten Kostenbeiträgen der Klienten. 2017 waren das 2,66 Millionen Euro für 2081 betreute Personen und fast 165.000 geleistete Einsatzstunden.

Für Maria-Anna C. sind die Betreuerinnen "ihre Engel", die ihr den Alltag erleichtern. Die mobilen Pflegedienste unterstützen die greise Dame beim Waschen, Anziehen, Frühstücken, Einkaufen und leisten Gesellschaft. "Die Kosten für die Mobile Betreuungshilfe werden bis 2021 gleich bleiben beziehungsweise sinken und erst dann wieder ansteigen", sagt Hörzing. Mehr als 60 Prozent der Betreuten sind älter als 80 Jahre, der Frauenanteil beträgt knapp 80 Prozent. Wer Mobile Hilfe in Anspruch nehmen will, kann sich in den Kompass-Sozialberatungsstellen der Stadt informieren.

Neue Seniorenzentren

Sollte wirklich der Fall eintreten, dass Maria-Anna eines Tages nicht mehr zu Hause leben kann, ist sie in Linz dennoch gut versorgt. Mit den zehn städtischen Seniorenheimen ist der Bedarf an Pflegeplätzen gut abgedeckt. "Erst 2025 wird es zu einem spürbaren Anstieg der Nachfrage kommen und die Errichtung neuer Infrastruktur notwendig sein", sagt Hörzing.

Detail am Rande: Vor zehn Jahren lebten um 0,5 Prozent mehr über 80-jährige Menschen in Linz als heute. (mb)

