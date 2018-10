Mann zog Hose runter und belästigte Fußgängerin

LINZ. Mit heruntergelassener Hose belästigte ein Unbekannter Samstagfrüh eine 30-jährige Linzerin.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Die Frau ging kurz nach acht Uhr von der Donaufeldstraße kommend auf dem Damm in Richtung Freistädterstraße. Auf Höhe der Further Straße sah die 30-Jährige bei den Bänken einen Mann, der seine Jeans halb heruntergezogen hatte. Als sie näher kam, stieg der Unbekannte auf eine Parkbank und deutete in Richtung der Frau sexuelle Handlungen an. Diese drehte darauf um und ging weg. Als sie nochmal einmal kurz stehen blieb, um den Mann zu fotografieren, zog er seine Hose hoch und lief weg. Die Linzerin erstattete Anzeige bei der Polizei.

Sie beschrieb den Mann als schmächtig. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose mit dunklem Gürtel und einem grauen Kapuzen-Pullover. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dornach unter der Telefonnummer 0 59133 4581100 entgegen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema