Machbar, aber teuer: Der Traum von einer Linzer Stadtseilbahn

LINZ. Rund 280 Millionen Euro würde eine Seilbahn kosten, die vom Bahnhof Ebelsberg zum Industriegebiet und den Handelshafen führen würde.

Vorbild Koblenz: Seit 2010 fährt hier eine Stadtseilbahn. Bild: Doppelmayr

Kein Schadstoffausstoß, kein Stehen im Stau. Dies sind zwei schlagende Argumente für den Bau einer Seilbahn, die den Linzer Süden mit dem Industriegebiet verbinden und pro Stunde bis zu 5.500 Passagiere befördern könnte. Ein Projekt, das keine Utopie, sondern realistisch und machbar sei, sagen Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Verkehrsstadtrat Markus Hein (FP), die heute eine entsprechende Studie vorgestellt haben. Die Kosten sind allerdings beträchtlich: So würde die 8,4 Kilometer lange Seilbahnverbindung vom Bahnhof Ebelsberg über die voestalpine bis zum Handelshafen (und Optionsverlängerung zum Pleschinger See) rund 280 Millionen Euro kosten.

Die Hälfte davon, so die Vorstellungen von Hein, sollte mit 140 Millionen Euro der Bund tragen. Die restlichen 50 Prozent, also je 70 Millionen Euro sollten das Land Oberösterreich und die Stadt Linz übernehmen. „Erste sanfte Gespräche“ über die gewünschte Finanzierungsbeteiligung werde er mit seinem Parteikollegen, Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP) demnächst führen, sagt Hein. Und aus dem zuständigen Ministerium habe es bereits „positive Signale“ zum Projekt gegeben. Oberster Chef dort ist ebenfalls ein Freiheitlicher, Infrastrukturminister Norbert Hofer.

„Die Stadt wächst, aber der Grund und Boden werden nicht mehr“, sagt Bürgermeister Luger. So sei die Idee, beim dringend nötigen Ausbau des Öffentlichen Verkehrs im südlichen Stadtgebiet auf ein innovatives Projekt zu setzen, keine Utopie, sondern vernünftig. Kommt die Finanzierung zustande, könnten die Pendler schon in einigen Jahren in luftiger Höhe zu ihren Arbeitsplätzen im Industriegebiet schweben. „Wird das Go gegeben, gehen wir davon aus, dass Planung, behördliche Genehmigungen und Bau in drei Jahren zu schaffen wären“, sagt Hans-Georg Leitner. Er ist Geschäftsführer des Wiener Unternehmens BAUCON ZT GmbH, das die nun präsentierte Machbarkeitsstudie erstellt hat.

Den südlichsten Punkt des Seilbahnsystems stellt die Station beim Bahnhof Ebelsberg dar. (Rendering: BAUCON ZT GmbH)

Die Gondeln würden in bis zu 100 Meter Höhe über der Stadt schweben und eine Geschwindigkeit von bis zu 29 Stundenkilometer erreichen. Die Haltestationen sind ebenfalls in luftiger Höhe geplant, ein Lift würde die Passagiere auf den Boden bzw. hinauf zu den Haltestellen bringen. Klar sei, dass ein Seilbahnticket nicht teurer als eines für die Straßenbahn sein dürfe, und dass das neue Beförderungsmittel in den Verkehrsverbund eingegliedert werden müsse, so Luger.

Mit Grundeigentümern, über deren Boden die Stadtseilbahn verlaufen würde, müssten Einigungen erzielt werden. Sollte dies nicht möglich sein, sei als letzter Schritt „auch eine Enteignung möglich“, sagt Studienautor Leitner. Erste Gespräche mit der voestalpine, auf deren Gelände eine Haltestelle geplant ist, habe es bereits gegeben.

