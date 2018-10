Linzer Wirte sind wild auf Wild

Hase, Fasan und Wildschwein sind im Kommen und ergänzen Hirsch und Reh.

Harry Katzmayr vom Pianino am Taubenmarkt mit Küchenchef Peter Prandstötter Bild: Weihbold

Die Tage werden kälter und der Gusto auf Deftiges wird größer. Die Gastgartenzeit ist endgültig zu Ende. Nun wird gerne „gewildert“ und das auf den Speisekarten. Wer etwas auf sich hält, hat feine Wildgerichte im Angebot.

Auch dort, wo sonst Thunfisch und Garnele gespeist werden, ist man wild auf Wild. So tischt Helmut Katzmayr vom Pianino am Taubenmarkt in Linz derzeit eine etwas unübliche Kombination von Hirsch und Käse auf. Sein Koch Peter Prandstötter (früher im Ecco in der Domgasse) überbäckt Hirschrücken mit einer Camembert-Preiselbeer-Mischung und reicht dazu Sellerie-Nusspüree und Speckkohlsprossen.

„Das wird bei uns auch von Geschäftsleuten, die am Nachmittag spät Mittag essen, und von Theatergästen, die nach der Vorstellung noch etwas Deftiges wollen, gerne bestellt“, sagt Katzmayr, der auch aus seiner früheren Zeit in der Bar Vanilli viele Kontakte hat.

Wildessen verbindet

Das verbindende Element von gemeinsamem Wildessen bringt hingegen dem Gasthaus Schießhalle in der Waldeggstraße 116 von Hubert Harrer viele Gäste und damit Umsatz.

„Größere Gruppen reservieren schon lange vorher und freuen sich viele Wochen darauf, in Wild zu schwelgen“, sagt der aus der Steiermark stammende Wirt, der die Schießhalle seit 2011 führt. Sein Mürztaler Hirschbraten wird klassisch mit Semmelknödel, Blaukraut und Rotweinbirne serviert.

„Im Kommen“ sei aber auch Hase, etwa als Keule im Speckmantel zubereitet. Auch Wildschwein werde immer öfter verlangt. Der Spitzenreiter sei aber nach wie vor Reh, sagt Harrer.

„Im Herbst geht man Wild essen. Das machen auch viele, die sonst nicht fein essen gehen“, sagt Alfred Gallistl vom Pöstlingberg-Schlössl. Die Köche Walter Brandstetter und Jörg Schillkowski kombinieren Hirschmedaillons mit Cranberry-Ginsauce, Steinpilzschupfnudeln und Blaukraut.

Genuss auch für Veggies

Ausgiebig „gewildert“ wird auch im Linzer Traditionsgasthaus Bratwurstglöckerl beim Wasserwald. Fasanenbrust in Schinkenspeck mit Schwarzwurzelragout und Petersilienpüree wetteifert mit Wildgeschnetzeltem mit Blaukrautknödl und Nuss-Spätzle. Auf Vegetarier nimmt man mit einem „Beilagen-Potpourri“ Bedacht.

In der „Eisernen Hand“ in der Eisenhandstraße wiederum, die Wirt Christian Schimpl seit 2011 führt, verlangen Gruppen und Singles gleichermaßen Hirsch, Reh, Wildschwein und Fasan. Doch eines haben auch die gemein: Fast alle sind Stammgäste.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema