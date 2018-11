Linzer Donnerstags-Demo führte zu Verkehrsbehinderungen

LINZ. Zahlreiche Oberösterreicher sind am Donnerstagabend in der Linzer Innenstadt gegen die Regierung auf die Straße gegangen.

Es kamen mehr Teilnehmer als erwartet. Bild: (Volker Weihbold)

Gestartet wurde mit Verspätung im Volksgarten, dann wanderte der Demozug über die Landstraße, die Promenade und die Klosterstraße bis zum Hauptplatz. An der überparteilichen Initiative beteiligten sich mehr als 30 Vereine, Organisationen, Privatpersonen und politische Parteien. Die Initiatoren wollen ein Zeichen für "ein buntes, vielfältiges und zuversichtliches Land" setzen, wie es in einer Aussendung heißt. Die Polizei rechnete mit bis zu 600 Teilnehmern, tatsächlich dürften es deutlich mehr gewesen sein, wie aktuelle Bilder zeigen.

Straßenbahn-Verkehr wird eingestellt

Zwischen 18 und 19:30 Uhr kam es zwischen Volksgarten und Hauptplatz zu Verkehrsbehinderungen, teilte die Linz AG am Nachmittag in einer Aussendung mit. Davon betroffen waren sowohl der Bus- als auch der Straßenbahnverkehr. Auf den Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 4 musste der Verkehr in diesem Abschnitt zumindest teilweise eingestellt werden.

Die Linien 1 und 2 Richtung Universität und Linien 3 und 4 Richtung Landgutstraße wendeten am Hauptbahnhof. Die Linien 1 und 2 von der Universität kommend wendeten in der Sonnensteinstraße. Auch bei den Buslinien 12, 17, 19, 26, 27, 45, 46 sowie 192 kam es zu Anhaltungen.

5000 Teilnehmer in Wien erwartet

Bei den Wiener Demos am Anfang der 2000er Jahre sind wöchentlich mehrere tausend Menschen zusammengekommen, um gegen Rassismus und Sozialabbau zu protestieren. In Wien begannen Regierungsgegner Anfang Oktober damit, die Tradition wieder aufleben zu lassen. Am heutigen Donnerstag erwarteten die Veranstalter in der Bundeshauptstadt rund 5.000 Teilnehmer.

Die Demo-Route:

