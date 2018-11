Linz setzt Sozialarbeiter in sechs Kindergärten ein

LINZ. Sozialarbeit in Schulen wird in Linz großgeschrieben. Im November 2017 ging die Stadt einen Schritt weiter und setzte Sozialarbeiter in sechs Kindergärten ein.

Das Pilotprojekt Kindergartensozialarbeit ("Kisa") wird in den Stadtteilen Auwiesen, Grüne Mitte, Franckviertel, Ebelsberg, Kleinmünchen und im Neustadtviertel angeboten. 164 Familien nahmen das Angebot der kostenlosen Hilfe bei Auffälligkeiten oder familiären Problemen bisher wahr.

"Schwierigkeiten können so frühzeitig abgefangen und professionell bearbeitet werden", sagt Grünen-Stadträtin Eva Schobesberger. Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) fügt an, dass "Kindergärten so zu einem Teil des sozialen Frühwarnsystems werden".

In 56 Prozent der Fälle handelte es sich um Überforderung in der Erziehung. Aber auch bei Verhaltensauffälligkeiten (28,6 Prozent) und Gewalt in der Familie (22 Prozent) wurde geholfen oder Unterstützungsangebote vermittelt.

Die Pilotphase wurde vom Land Oberösterreich finanziert, ab 2019 übernimmt die Stadt Linz die Kosten in Höhe eines Vollzeit-Äquivalents. (cs)

