Linz pflegt jetzt offen die russische Freundschaft

Zwei Kulturen. Eine Freundschaft. Der Slogan, der auf der Homepage der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft zu finden ist, lässt keine Missverständnisse zu. Wer sich hier deklariert, pflegt den Schulterschluss. So wie es die Stadt Linz seit Kurzem tut.

Es ist kein Zufall, dass sich Vizebürgermeister Detlef Wimmer (FP) besonders darüber freut, dass in den voestalpine Stahlwelten die oberösterreichische Repräsentanz der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft eingerichtet und eröffnet wurde.

Wimmer ist nicht nur gerne in Russland, er war unermüdlich im Kampf gegen die seiner Meinung nach schädlichen Russland-Sanktionen der Europäischen Union. Vor zwei Jahren fasste der Gemeinderat einen Beschluss dagegen. Nun soll die neue Repräsentanz in Linz die Industrie beim weiteren Ausbau ihrer Aktivitäten in Russland bestmöglich unterstützen, wie es Wimmer formulierte.

Freude darüber herrscht aber auch bei der SPÖ. Stadträtin Regina Fechter sieht in der neuen Repräsentanz ein Zeichen dafür, dass Linz eine weltoffene Stadt ist.

Die Österreichisch-Russische Freundschaftsgesellschaft versteht sich als Plattform für die Vernetzung Österreichs und Russlands. Regional sollen die Beziehungen ausgebaut werden.

