"Linz lässt uns am ausgestreckten Arm verhungern"

LINZ. Wunsch der IG SolarCity nach einer Stunde Gratisparken wurde von der Stadtpolitik abgelehnt.

Wenig einladend, wenig frequentiert: die Tiefgarage in der SolarCity. Bild: Maier

Seit 14 Jahren steht die Tiefgarage in der SolarCity "mehr oder weniger leer". Das empfindet Martina Maier, Sprecherin der IG SolarCity, so. Die Garage, die der Stadt Linz gehört, sei ungeschickt gebaut worden. "Die Einfahrt befindet sich hinter dem Volkshaus", sagt Maier. Viele Menschen würden sich "nicht trauen", hineinzufahren, weil sie glauben, dies sei eine private Garage nur für hier Wohnende.

Dabei wäre die Tiefgarage ideal im Zentrum der SolarCity und damit nahe zum Lunaplatz gelegen. "Die Kunden unserer Geschäfte und Betriebe müssten nicht lange Parkplatz suchen, um zu uns zu kommen", sagt Maier, die am Paracelsusweg selbständig als Masseurin und Fußpflegerin arbeitet. Die Kunden würden ihrer Meinung nach die Garage stärker frequentieren, wenn neben der mangelnden Attraktivität der Tiefgarage auch die erste Stunde Parken frei wäre. Dieser Wunsch der Unternehmer bleibt seit Jahren ungehört.

Heuer hat die Interessengemeinschaft der Unternehmer in der SolarCity einen neuen Anlauf genommen – und musste zur Kenntnis nehmen, dass man auf Antworten lange warten muss. Auch der Umstand, dass man wenigstens mit einer halben Stunde Gratisparken zufrieden gewesen wäre, änderte nichts am Stimmungsbild der Stadtverantwortlichen. Aus dem Büro der für die Liegenschaften zuständigen Stadträtin Regina Fechter (SP) hieß es, dass man im Linzer Süden keinen Präzedenzfall schaffen könne. Denn in diesem Fall müsste man auch in allen anderen städtischen Parkgaragen ein ähnliches Angebot schaffen. Dies sei aber unmöglich.

"Etwas mehr Unterstützung von der Stadt Linz wäre schon wünschenswert", sagt die Unternehmerin. Denn: "Die Politik lässt uns hier am ausgestreckten Arm verhungern." So fordert die IG SolarCity zuerst einmal ein Gesamtkonzept für diesen Bereich. (rgr)

