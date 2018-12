"Linz ist eine sichere Stadt, und die Lage ist besser, als sie wahrgenommen wird"

LINZ. Scharfe Polizeikontrollen – Problemgruppen von Orten wie dem Hessenpark verdrängt.

Die Polizei führt mit Sondereinheiten in verschiedenen Problemzonen in Linz häufig Kontrollen durch. Bild: Volker Weihbold

Schlägerei beim Linzer Hauptbahnhof, Messerstecherei in der Linzer Altstadt, Rauferei von Schülergruppen beim Parkbad verhindert ... Im heurigen November und Dezember hatte es mehrmals solche Vorfälle gegeben. Ist Linz eine gefährliche Stadt geworden? "Linz ist eine sichere Stadt", sagt Karl Pogutter, der Polizeikommandant von Linz.

Linz sei sicherer, als viele Menschen annehmen, sagt der Brigadier, der seit 40 Jahren Polizist ist. Die Zahl der Gewaltdelikte hat allerdings zugenommen, besagt die Polizeistatistik. Zugenommen hat auch die Gewalt in Familien, wo die Polizei zu Hilfe gerufen wird.

Trotzdem bleibt Stadtpolizeikommandant Pogutter dabei, dass Linz sicherer ist, als man wegen aufsehenerregender Straftaten meinen könnte. In einem Bereich ist Linz sogar objektiv sicherer geworden: Die Einbruchsdiebstähle sind laut Polizeistatistik weniger geworden. Durch Polizeimaßnahmen entspannt hat sich die Lage auch an Orten in Linz, die noch vor wenigen Monaten als unsicher oder zumindest unangenehm gegolten hatten.

Drogenhändler abgewandert

Der Hessenpark, der im Frühsommer zur Schutzzone erklärt wurde, ist noch in den warmen Monaten zum ruhigen Ort geworden. "Die Alkoholkranken sind vom Hessenpark zum Südbahnhofpark abgewandert. Die Drogenhändler sind ebenfalls weg. Sie sind nun verstreut an verschiedenen Orten", sagt Polizeichef Pogutter. 43 Mal sprachen Polizisten auf Basis der Schutzzonen-Verordnung im Hessenpark Wegweisungen aus.

Ebenfalls zur Schutzzone erklärt wurde heuer die Umgebung des Krempl-Hochhauses in der Neuen Welt. Dort war der Drogenhandel in der Hand von Afrikanern. Diese Drogenhändler seien laut Polizei in verschiedene Lokale abgewandert.

Nicht nur Schutzzone, wo die Polizei Menschen wegweisen kann, sind der Hinsenkampplatz und dessen Umgebung. Seit dem heurigen Dezember ist dieser Bereich im Zentrum von Linz-Urfahr auch Waffenverbotszone. Das Tragen von Schuss-, Hieb- und Stichwaffen (auch Taschenmessern) ist dort seither verboten. Vom Verbot ausgenommen sind Einsatzkräfte und Personen mit Waffenberechtigung.

Der Hinsenkampplatz und dessen Umgebung sind nach wie vor Schauplatz von Polizeikontrollen. Acht bis zehn Polizisten patroullieren bei diesen Einsätzen in der Zone, vor allem in der Hinsenkamp-Unterführung. "Wir haben bei den Kontrollen nur bei wenigen Menschen Messer gefunden, aber seit der Einführung der Schutzzone im Juni 131 Betretungsverbote verhängt", sagt Polizeichef Pogutter.

Angst müsse man beim Durchqueren dieser Unterführung eigentlich nicht haben, sagt der Polizei-Brigadier: "Die Streitereien und Raufereien tragen die in der Unterführung aufhältigen Dealer untereinander aus."

Marihuana, kaum Crystal

Die Drogenhändler, die ihre Ware auf Linzer Straßen verkaufen, sind zum größten Teil Migranten. Trotz häufiger Polizeikontrollen sind in der Hinsenkampunterführung nach wie vor Dealer tätig.

„Dort ist der Drogenhandel in der Hand von Afghanen“, sagt der Linzer Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. An öffentlichen Orten in Linz verkauft werde fast ausschließlich Marihuana (Cannabis-Kraut). Das recht gefährliche Crystal Meth oder die Schickeria-Droge Kokain werde nicht auf der Straße gehandelt.

„Crystal Meth wird vor allem im Dark Net oder nach persönlichen Absprachen verkauft, zum Teil auch von Konsumenten direkt in Tschechien erworben“, sagt der Linzer Polizeichef.

