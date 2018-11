Linz: Ab Samstag weihnachtet es

LINZ. Alle Jahre wieder taucht Linz in vorweihnachtliche Stimmung. Der Christkindlmarkt auf dem Hauptplatz beginnt Samstag, jener im Volksgarten am Sonntag.

48 Stände, die Beleuchtung und der Christbaum machen ab 17. November den Linzer Hauptplatz zu einem Zentrum weihnachtlicher Stimmung. (Weihbold, 2, Stadt Linz) Bild:

Auf dem Hauptplatz geht es diesen Samstag, 17. November, los. Am Sonntag, 18. November, beginnt um 15 Uhr offiziell der Weihnachtsmarkt im Volksgarten.

An den 48 Ständen auf dem Hauptplatz wird (außer den marktüblichen Speisen und Getränken) vor allem Kunsthandwerkliches angeboten. Besondere Stimmung auf dem Hauptplatz erzeugt auch die außergewöhnliche Beleuchtung des Christkindlmarkts, wo die Stände bis 23. Dezember täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet sind. Volkstümlich ist der Weihnachtsmarkt im Volksgarten, wo es auch Fahrgeschäfte für Kinder gibt.

Volkstümlich und lehrreich

Gleich beim Volksgarten wird es ebenfalls weihnachtlich: Vor dem Musiktheater erhebt sich die erste Weihnachtspyramide Österreichs. Daneben ist die Linzer Weihnachtskrippe, wo man täglich ab 15 Uhr zu jeder halben Stunde das Weihnachtsevangelium in einer Licht- und Tonshow erleben kann.

Auch Lehrreiches gibt es im Volksgarten und beim Musiktheater: Auf dem Holzlehrpfad kann man 280 verschiedene Hölzer kennenlernen. Lehrreich sind auch die 168 Jahre alte, von einem Wasserrad angetriebene Hammerschmiede sowie die täglich ab 12 Uhr stattfindenden Handwerksvorführungen beim Musiktheater. Musikalisches gibt es auf beiden Märkten. Auf dem Hauptplatz finden 19 Musikveranstaltungen statt, im Volksgarten treten an elf Nachmittagen Musiker auf. Am 1. Dezember sind auf beiden Märkten und auf der Landstraße Perchten unterwegs.

Der Advent ist nicht allein für die Kaufleute besonders wichtig, sondern auch gut für den Linz-Tourismus. "Der Linzer Advent zieht auch viele auswärtige Gäste an, die zum Teil in Linz sogar übernachten", sagen der Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) und Tourismusdirektor Georg Steiner.

Weihnachtliches in Feldkirchen

Weihnachtlich ist es schon im Schloss Mühldorf in Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung). An 100 Ständen gibt es Kunsthandwerkliches. Eine lebendige Krippe und Weihnachtsbläser erzeugen zusätzlich romantische Stimmung. Geöffnet ist morgen, Freitag, ab 15 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr. (gsto)

