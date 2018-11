Kunst aus Linz in Berlin

LINZ. Kunstverein NH10 stellt in deutscher Partnergemeinde aus.

Vernissage in Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf Bild: Bezirksamt

Auf Tournee gingen zahlreiche Werke des Linzer Kunstvereins NH10, und das in besonderer Mission. Denn sie repräsentierten die Landeshauptstadt im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, mit dem seit 1995 eine Partnerschaft besteht.

Zur Vernissage nach Deutschland reiste kürzlich eine Delegation der Künstler mit dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP), Stadträtin Karin Hörzing (SP) und Kulturdirektor Julius Stieber.

Der Bezirksbürgermeister Reinhard Neumann erhielt als Geschenk ein Bild. Die Wahl fiel dabei auf ein Werk von Anna Maria Huber. Das Projekt "Linz erleben" – das auch bereits in Budweis, in den Ausstellungsräumen der Linz AG und im Alten Rathaus in Linz zu sehen war – entstand in Kooperation mit dem Kapruner Künstler Norbert Mayer alias Nomay. Es wird von 40 Künstlerinnen und Künstlern getragen, darunter Karin Weilguny, im "Hauptberuf" Leiterin der Abteilung Bestattung und Friedhöfe der Linz AG.

Der Kunstverein NH10 mit Obmann Werner Friesenecker hat seine Wurzeln in der Neuen Heimat und wurde im Jahr 2010 gegründet.

