Knapp an Unfall vorbei: Auto stand auf Gleisen

TRAUN. Tram konnte noch rechtzeitig vor Aufprall bremsen.

Das Auto "parkte" auf Gleisen Bild: Kollmann

Glück im Unglück hatte eine Autolenkerin in der Nacht auf Sonntag. Gegen ein Uhr früh kam sie mit ihrem Pkw von der Kremstalstraße in Traun ab, rammte eine Ampel und blieb quer auf den Straßenbahngleisen der Linie 4 liegen. Der Fahrer einer nahenden Garnitur konnte noch rechtzeitig bremsen und so einen Zusammenstoß verhindern.

Die Fahrgäste der Linie 4 mussten sich jedoch in Geduld üben: Die Freiwillige Feuerwehr Traun brauchte rund eine Stunde für die Aufräumarbeiten. In dieser Zeit stand der Schienenverkehr still.

"Ein Reifen des Autos war geplatzt. Wir haben das Fahrzeug mittels Muskelkraft für den Abschleppdienst aus seinem ,Parkplatz‘ gezogen und dann die Räumarbeiten durchgeführt", sagt Hauptbrandmeister Florian Kollmann.

Wieso die Pkw-Lenkerin von der Fahrbahn abkam, war Sonntagnachmittag noch ungeklärt. Die Frau, die sich alleine im Auto befand, blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema