Klimafreundlich zur Arbeit: Raus aus dem Auto, hinauf auf das Fahrrad

LINZ. Aktion soll Pendler auch zum Umstieg auf Bus oder Bahn bewegen.

Umsteigen und einsteigen Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der außergewöhnlich warme und trockene Frühsommer und die aktuell sehr heißen Temperaturen rücken die Klimaerwärmung verstärkt ins Bewusstsein der Menschen. Was kann ich persönlich dazu beitragen, um die Umwelt nachhaltig zu schonen?

Eine Antwort auf diese Frage, die sich nicht wenige stellen, ist der Umstieg von Pendlern, die täglich mit dem Auto zu ihrer Arbeitsstelle und retour unterwegs sind, auf öffentliche Verkehrsmittel. Oder – bei kürzeren Strecken – auf das Fahrrad oder E-Bike.

Klimabündnis Oberösterreich hat sich für die Europäische Mobilitätswoche, die vom 10. bis 14. September stattfindet, eine besondere Aktion einfallen lassen: Sechs Oberösterreicher, die überlegen, dauerhaft vom Auto auf ein umweltfreundlicheres Fortbewegungsmittel umzusteigen, können dies in der Mobilitätswoche testen und werden mit Gratis-Leihrädern oder E-Bikes oder Gratis-Tickets für Bus oder Bahn unterstützt.

Dafür hat sich das Klimabündnis den Oberösterreichischen Verkehrsverbund und KTM als Partner ins Boot geholt. Außerdem stellen die ÖBB als Hauptpreis eine Bahnreise für zwei Personen nach Prag samt zwei Übernachtungen zur Verfügung.

Doch zurück zur Mobilitätswoche. Wer unter jenen sechs Teilnehmern sein will, die mit Rädern oder Gratis-Tickets für den Umstiegsversuch ausgestattet werden, wendet sich per Mail (umsteigen@klimabuendnis.at) an das Klimabündnis. Wer schließlich mit an Bord ist, soll auch von seinen Erfahrungen im neuen, umweltschonenden Pendlerleben berichten. Gleichzeitig werden Gemeinden, Bildungseinrichtungen, Pfarren oder Betriebe vom Klimabündnis aufgerufen, sich an der Kampagne für umweltschonendes Pendeln zu beteiligen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema