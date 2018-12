"Kleider machen Leute" erweitert sein Konzept

LINZ. "inthebox": Neuer Designladen in der Herrenstraße.

Das Team um Christian Huber Bild: (privat)

Es war eine Gelegenheit, die Anita Katzengruber und Christian Huber beim Schopf gepackt haben. Mit dem Ende des Modegeschäftes "Göttin des Glücks" bot sich plötzlich in der Herrenstraße ein Geschäftslokal an, in dem sich der erfolgreiche Laden "Kleider machen Leute" erweitern konnte. Jetzt hat dort der Designladen "inthebox" eröffnet.

Bei "Kleider machen Leute" an der Ecke Steingasse/Herrenstraße war das Team platztechnisch an seine Grenzen gestoßen. "Es ist uns wichtig, schönen Produkten auch ihre Bühne zu geben und sie ansprechend zu präsentieren", sagen die Unternehmer. Dadurch, dass das Geschäft in der Herrenstraße 2 leer stand, kamen sie auf die Idee, "unseren Accessoire-Labels einen neuen Platz zu geben und bei diesen Sortimenten mehr in die Tiefe zu gehen". Anbieten wird "inthebox" ein breites Sortiment des Schweizer Recycling-Labels "Freitag", nachhaltige Sneakers der Marke Veja sowie lässige Taschen- und Schuhmarken.

Der Verkaufsraum ist rund 50 Quadratmeter groß und wurde vom Linzer Design-Studio "March Gut" gestaltet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema