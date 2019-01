Kaum Ladestationen für E-Autos in Wohnanlagen

LINZ. Wer eine E-Tankstelle bei seiner Wohnung will, muss für die Errichtung zahlen – die Nachfrage ist nicht so groß wie erwartet.

Ein Problem für die Besitzer von Elektroautos ist die derzeit noch geringe Zahl an Ladestationen. Bild: Colourbox

Der Trend zum Elektroauto ist nicht so stark wie von den Erzeugern und von Umweltschützern erhofft. Besitzer von E-Autos haben oft das Problem, dass es zu wenig Tankstellen, sprich Ladestationen, für ihre fahrbaren Untersätze gibt. Denn auch Wohnbauträger gehen zögerlich beim Einbau von Ladestationen in Häusern vor.

Teilweise vorgesorgt für den vermeintlichen E-Boom haben die sieben Wohnbauträger, die in Linz die "Grüne Mitte" mit 800 Wohnungen errichtet haben. In der großen Siedlung am Rande des Franckviertels gibt es immerhin Leerverrohrungen für den Einbau von Stromkabeln, sodass die Errichtung von Ladestationen ohne größeren technischen Aufwand möglich ist.

20 E-Plätze im Bruckner-Tower

Wer in der "Grünen Mitte" eine Ladestation für sein Auto will, muss für den Einbau allerdings zahlen, sagt Nikolaus Stadler, einer der beiden Geschäftsführer der städtischen Linzer Wohnbaugesellschaft GWG: "Es wäre unfair, allen Bewohnern diese Kosten aufzubürden."

Etwas besser vorgesorgt haben private Wohnbauträger in Linz wie etwa die Firma City-Wohnbau, die den Bruckner-Tower im Zentrum von Urfahr in der Nähe der Lentia-Wohntürme errichtet. Für das 31 Stockwerke hohe Gebäude mit 356 Wohnungen ist eine fünfgeschoßige Tiefgarage geplant. Dort sind 376 Parkplätze für Autos und 137 Stellflächen für Motorräder und Mopeds vorgesehen. "Es sind 20 E-Stellflächen in der Tiefgarage geplant. Wer eine Ladestation will, muss 2500 Euro extra zahlen", sagt Anne Pömer-Letzbor, die Eigentümerin und Geschäftsführerin der Firma City-Wohnbau, die auch den Lux-Tower im Bahnhofsviertel errichtet hat.

Die gemeinnützigen Bauvereinigungen haben eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um ihr weiteres Vorgehen beim Einbau von Ladestationen abzustimmen. Grundsätzliche Linie ist, dass die Tankstellen für Elektroautos die Wohnbaukosten nicht steigern soll. Anders ausgedrückt: Wer eine Ladestation für sein E-Auto will, muss dafür extra Geld in die Hand nehmen.

Noch ungeklärt ist, wie der Einbau von Ladestationen in bestehenden Wohnhäusern gehandhabt werden soll. Ein Problem, sagen Wohnbau-Insider, seien auch behördliche Vorschriften für gas- oder batteriebetriebene Fahrzeuge. Zudem müssen in den Häusern auch entsprechend starke Stromleitungen vorhanden sein.

Wohnbaurekord in Linz

Recht emsig beim Bau neuer Wohnungen in Linz ist die GWG, die größte Linzer Wohnungsgesellschaft.

Im vergangenen Jahr hat das stadteigene Unternehmen 500 Wohnungen und damit so viele wie kaum zuvor errichtet. „Auch heuer werden wir 450 neue Wohnungen übergeben können“, sagen Wolfgang Pfeil und Nikolaus Stadler, die beiden GWG-Geschäftsführer.

Allerdings sind 12.700 Interessenten für eine Wohnung in Linz vorgemerkt. Das ist die Hälfte aller Wohnungssuchenden in Oberösterreich.

Der Bau zusätzlicher Wohnungen in Linz sei auch ein Beitrag zur Entspannung der Verkehrssituation, sagt GWG-Chef Stadler. Denn viele der rund 100.000 Pendler, die aus anderen Orten zu ihren Arbeitsplätzen in Linz anreisen, möchten gerne eine Wohnung in Linz, anstatt im Stau zu stecken, so Stadler weiter.

