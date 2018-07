Karriere mit Technik: FH lockt Studenten an

LINZ/WELS. Wie zum Sommer die Sonne und das Baden gehört, gehört für junge Menschen zum Sommer die Wahl des Studiums. Die FH Oberösterreich hilft erstmals mit Info-Abenden im Sommer in Linz und in Wels.

Die FH Oberösterreich will Maturanten für ein Technik-Studium begeistern. Bild: FH

Die FH Oberösterreich will jungen Menschen vor Augen führen, dass sich mit einem Fachhochschul-Studium Karriere in der Technik machen lässt. Denn genügend Unternehmen würden sich derzeit mit der Frage beschäftigen, woher sie praxisorientierte technische Akademiker nehmen sollen, die sie dringend brauchen würden.

Für Spätentschlossene öffnet die FH Oberösterreich noch einmal das Informations-Fenster. Erstmals wird am Montag, 16. Juli, ein Infoabend im Sommer speziell zum Thema Technik angeboten. Am Campus Linz und Wels können sich Maturanten noch einmal eingehend beraten lassen.

Die Roboter der Zukunft konzipieren, neue alternative Energiesysteme entwickeln oder mit innovativen Materialen Flugzeuge leichter und Kniegelenke stabiler machen – das alles ist für FH-Techniker kein spanisches Dorf.



Am Campus Linz geht es am 16. Juli von 18 bis 19 Uhr speziell um das Bachelorstudium Medizintechnik sowie die Masterstudien Medical Engineering und Applied Technologies for Medical Diagnostics.



Am Campus Wels (Fakultät für Technik und Angewandte Naturwissenschaften) gibt es von 18 bis 20 Uhr Infos zu allen 28 technischen, technisch-wirtschaftlichen und Umwelt-Studiengängen sowie eine Laborführung.



