Israelitische Kultusgemeinde kritisiert Linz

LINZ. Nein zu "Stolpersteinen" in der Stadt sei ein herber Rückschlag im Gedenkjahr.

Das Nein von SPÖ und FPÖ im Linzer Gemeinderat zum "Stolpersteine"-Projekt und damit zu einem permanenten Holocaust-Gedenken im öffentlichen Raum bedauert jetzt auch die Israelitische Kultusgemeinde Linz.

In einer Mischung aus vagen Beschwichtigungen und wuchtigen Trotzerklärungen habe Bürgermeister Klaus Luger (SP) das Abstimmungsergebnis gerechtfertigt, heißt es in einer Aussendung. Und weiter: Einerseits lasse man sich nicht "auf Zuruf" Politik aufzwingen, womit die von der israelischen Botschafterin Talya Lador-Freshner geäußerte Kritik am Fehlen personalisierter NS-Gedenkstätten in Linz gemeint ist, andererseits habe man bereits den Kulturdirektor "mit einem Projekt" beauftragt.

Kein "konkretes Projekt"

Das Problem für die Israelitische Kultusgemeinde: Von einem konkreten Projekt sei nichts bekannt. Stattdessen sei ein gleichwertiges Gedenken im öffentlichen Raum zuerst versichert, dann aufgeschoben und letztlich durch die Abstimmung der vergangenen Woche bis auf Weiteres offiziell abgewürgt worden. Somit würden am Ende "leere Versprechen und eine schiefe Optik" bleiben, die gerade im Gedenkjahr einen herben Rückschlag im Linzer Umgang mit der Geschichte bedeuteten. Und das unmittelbar vor dem 9. November, an dem sich die Reichspogromnacht zum 80. Mal jährt.

Dass die Stadt Linz mit einer Vielzahl kultureller Projekte zur Aufarbeitung der Geschichte beitrage, wie Luger versicherte, ist für die Israelitische Kultusgemeinde wertvoll und bedeutsam. Dennoch könne damit nicht das Abstimmungsverhalten im Zusammenhang mit den "Stolpersteinen" entschuldigt werden. "Eine derartige Form des Gedenkens prägt das Stadtbild und bezieht dadurch die Bewohner durch permanente Erinnerung in den Gedenkprozess ein."

Grundsätzlich würde die Israelitische Kultusgemeinde nicht auf "Stolpersteinen" als einzig legitimer Darstellungsform bestehen. Man hoffe aber auf einen Sinneswandel der Stadt Linz.

