In Urfahr halten die Drogendealer die Polizei weiterhin auf Trab

LINZ. Der großflächige Hinsenkampplatz ist schwer zu kontrollieren, 34 Verdächtige wurden bereits weggewiesen.

Das Hauptziel – das Zerschlagen der Linzer Drogenhotspots – sei erreicht, sagt der stv. Landespolizeikommandant Erwin Fuchs. Eine Herausforderung bleibe aber die Situation auf dem Hinsenkampplatz in Urfahr.

Drei Plätze galten bis vor wenigen Wochen als die Drogenhotspots in Linz: der Hessenpark, die Gegend rund um das Krempl-Hochhaus und der Hinsenkampplatz. Dort wurden Drogen relativ offen gehandelt. Die Polizei hatte aber nur beschränkt Handhabe, da sie nur eingreifen konnte, wenn Dealer auf frischer Tat ertappt wurden.

Dies änderte sich mit 1. Juni, als rund um besagte Plätze sogenannte "polizeiliche Schutzzonen" eingerichtet wurden. Mit ihnen erhöhte sich die Schlagkraft der Exekutive. Denn nun genügt der "begründete Verdacht, dass eine Person eine kriminelle Handlung setzen will", um ein Betretungsverbot zu verhängen. Kommt ein mutmaßlicher Dealer trotzdem auf besagte Plätze zurück, muss er Strafe zahlen. Das erste Mal 200 Euro, im wiederholten Fall bis zu 500 Euro.

Während sich in der ersten Juni-Woche, also unmittelbar nach Inkrafttreten der Schutzzonen, kaum Dealer zeigten, blieb deren Zahl im Hessenpark und beim Krempl-Hochhaus auch in Folge überschaubar. Nur vier Betretungsverbote wurden beim Krempl-Hochhaus, wo vor allem Schwarzafrikaner aktiv waren, ausgesprochen.

Heimische im Hessenpark

13 Personen wurden aus dem Hessenpark verwiesen. Spannend sei hier, so Fuchs, dass im Hessenpark vor allem Linzer Dealer ohne Migrationshintergrund verkehren würden. Zwischen 30 und 50 Jahre alt, seien diese auch deutlich älter als die sehr jungen Händler, die auf dem Hinsenkampplatz in Urfahr aktiv sind. Hier sei die Herausforderung auch die größte. Mit der großen Fußgängerunterführung, dem Bernaschekplatz und dem nahen Gemüsemarkt sei die Schutzzone nicht so einfach zu kontrollieren.

Darauf hoffen die Dealer, die immer wieder Rückkehrversuche starten. "34 Personen haben wir weggewiesen, etliche davon sind aber immer wieder zurückgekommen", sagt Fuchs. Ein Bursch sogar dreimal, was ihm nach zweimaligen Geldstrafen auch 24 Stunden in Haft bescherte. Laut Fuchs sind in Urfahr vor allem "sehr junge Asylwerber aus Afghanistan" aktiv. Zwischen 16 und 25 Jahre alt und aus Quartieren in ganz Oberösterreich kommend, wollen sie sich hier ein Zusatzeinkommen verschaffen. Gehandelt werde vor allem Marihuana.

