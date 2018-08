In Linz entstehen 6600 neue Wohnungen

LINZ. 2800 davon befinden sich bereits in Bau – ein Schwerpunkt der Stadtentwicklung ist der Linzer Süden.

Am Linzer Hessenplatz entsteht bis 2020 dieses 26 Meter hohe Gebäude. Bild: arinco

Die oberösterreichische Landeshauptstadt gewinnt als Wohnort weiter an Attraktivität. Mit Jahresbeginn 2018 waren 206.000 Personen mit Hauptwohnsitz in Linz gemeldet. Im Vergleich zum Jahr 2011 entspricht das einem Bevölkerungszuwachs von fast neun Prozent. Damals lebten rund 190.000 Menschen in Linz.

Deswegen ist es notwendig, neuen Wohnraum zu schaffen. Insgesamt sind in den nächsten Jahren knapp 6600 neue Wohnungen geplant. 2831 dieser 6600 Wohnungen befinden sich bereits in Bau. Viele davon entstehen im Süden von Linz. Nicht einberechnet sind dabei die knapp 3000 Wohnungen, die am Areal der ehemaligen Kaserne Ebelsberg entstehen sollen.

Zu den drei größten aktuellen Wohnprojekten zählen der Bruckner Tower in Urfahr mit 350 Wohnungen, das Bauvorhaben winkler park der GWG an der Raimundstraße mit 190 Wohnungen sowie das Hochhaus nahe der Grünen Mitte mit 170 Wohnungen.

Zu den weiteren Großprojekten gehören die GWG-Wohnanlage an der Auhirschgasse mit 150 Wohnungen und das Forum Oed mit 150 Wohnungen der WAG. Der LUX Tower mit 130 Wohnungen entsteht an der Ecke Weingartshofstraße/Coulinstraße.

"Generell verteilen sich die Projekte über das gesamte Stadtgebiet, aber der Süden bildet den dynamischsten Stadtteil. Darum wird dort besonders viel gebaut", sagt Infrastruktur-Stadtrat Markus Hein (FP). Investiert werden soll aber nicht nur in die Wohnungen, sondern auch in die dazugehörige Infrastruktur wie Verkehr, Kinderbetreuung, Arbeit und Bildung.

Bürgermeister Klaus Luger (SP) sieht den Zuwachs der Linzer Einwohner sehr positiv, erkennt aber auch die Verantwortung, genügend Wohnraum zur Verfügung zu stellen: "Gerade in aufstrebenden Städten wie Linz ist es daher besonders notwendig, attraktive Projekte in verschiedenen Stadtteilen zu leistbaren Preisen zu realisieren", sagt Luger.

Wohnhaus statt Gasthaus

Wo bis vor zwei Jahren das traditionsreiche Gasthaus "Schwarzer Anker" stand, entsteht nun bis zum Frühjahr 2020 ein achtgeschoßiges Wohn- und Bürohaus. Das von Architekt Oliver Fischer vom Trauner Büro arinco geplante Gebäude an der Ecke Hessenplatz/Humboldtstraße wird 26 Meter hoch.

Der Bau auf dem 370 Quadratmeter großen Grundstück wird 2400 Quadratmeter Nutzfläche haben. Im Erdgeschoß ist ein 100 Quadratmeter großes Geschäftslokal vorgesehen. Im Haus geplant sind fünf Tiefgaragenplätze.

