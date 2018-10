Hein befürwortet Radler-Kontrollen

LINZ. Linzer FP-Stadtrat hat die Polizei um Unterstützung ersucht – "Keine Aktion scharf"

Seit Anfang dieser Woche führt die Polizei im Gebiet rund um die Nibelungenbrücke verstärkt Kontrollen der Radfahrer durch. So sollen diese davon abgehalten werden, auf dem Radweg in die falsche Richtung zu fahren. Wer dies trotzdem tat, musste, wie berichtet, auch mit Geldstrafen rechnen. "Das Ziel ist es, hier wieder einen rechtssicheren Raum zu schaffen. Viele Radfahrer halten sich nicht an die Straßenverkehrsordnung", sagt Infrastruktur-Stadtrat Markus Hein (FP) auf OÖN-Anfrage. Er selbst habe die Linzer Polizei um Unterstützung ersucht. "Wir gehen den vielen Beschwerden aus der Bevölkerung nach. Darum habe ich mich an die Polizei gewendet." Wie die Polizei strafe oder ob sie die "Geisterradler" lediglich abmahne, sei Sache der Polizei, sagt Hein. Dass es sich bei den verstärkten Kontrollen um eine "Aktion scharf" gegen Radfahrer handle, wies Hein indes entschieden zurück. Er wolle vor allem Fußgänger und "Radfahrer, die sich an die korrekte Fahrtrichtung halten", schützen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema