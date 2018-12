Hein: "Das Fahrrad muss zu einer echten Alternative zum Auto werden"

LINZ. 297.000 Euro habe 2018 sein Budget zur Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer betragen, sagt Verkehrsstadtrat Markus Hein (FP).

Auf das Rad statt ins Auto (Weihbold) Bild: OON

Durch Umschichtung von Mitteln aus dem Straßenbau (37.200 Euro) und Aufhebung der Kreditmittelsperre (33.000 Euro) hätten letztlich 370.200 Euro zur Verbesserung der Linzer Radwege ausgegeben werden können.

Das teuerste Projekt war dabei die Verbindung Hafenstraße/Petzoldstraße, die knapp 200.000 Euro gekostet hat. 40.000 Euro machten Sanierungsarbeiten an der Wiener Straße aus, knapp 30.000 Euro der Verbindungsweg zum Kartouschweg.

Grundsätzlich gewinne das Rad als Alternative zum Auto zunehmende Bedeutung in Linz, dem müsse mit steigenden Investitionen in die Infrastruktur für Radfahrer Rechnung getragen werden, sagt Hein. "Nur mit einem konsequenten Ausbau der Radwege samt Bewusstseinsbildung kann der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr erhöht werden", sagt Hein.

