Heiliger Abend: Busse und Bim fahren bis 19.30 Uhr

LINZ. Alle Linzer Straßenbahnen und Busse sind am 24. Dezember eingeschränkt im Einsatz. Ab 19.30 Uhr werden alle Linien eingestellt.

In den Nächten vom 23. auf den 24. und vom 24. auf den 25. Dezember fahren auch keine Nachtlinien.

Damit die Fahrgäste trotz dieser kürzeren Betriebszeiten mobil sein können, starten die Anrufsammeltaxis (AST) am 24. Dezember bereits zwei Stunden früher. In den Gebieten Linz-Nord und Linz-Süd fahren die Taxis ab 18.00 Uhr, von Linz-Mitte ab 18.15 Uhr.

Von Donnerstag, 27. Dezember 2018, bis einschließlich Freitag, 4. Jänner 2019, gelten für alle Straßenbahnlinien, die Buslinien 11, 12, 19, 27 und 33 sowie für die Obuslinien 41, 43, 45 und 46 die Ferienfahrpläne. Die Schnellbuslinie 77 verkehrt in dieser Zeit nicht. Linzer, die sich vor der Bescherung am Heiligen Abend noch etwas Entspannung gönnen wollen, haben am 24. Dezember von 9 bis 15 Uhr in der Wellnessoase Hummelhof die Möglichkeit dazu.

Auch Eislauf-Fans können sich die Wartezeit auf das Christkind verkürzen: Im Parkbad sind die Freieisflächen sowie die Eishalle am 24. Dezember ebenfalls von 9 Uhr bis 15 Uhr geöffnet.

Müll wird auch am 24. entsorgt

Für eine saubere Weihnachtszeit sind die Mitarbeiter der LINZ AG nach den Feiertagen verstärkt im Einsatz und entsorgen auch am 24. und 29. Dezember Rest- und Bioabfall sowie Leichtverpackungen und Altpapier.

