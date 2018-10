Grüne kritisieren geplante Umwidmung am Freinberg

LINZ. Statt Minigolfplatz könnten Wohnungen entstehen.

Wie die OÖN bereits im Mai exklusiv berichtet haben, möchte der Schulverein Kollegium Aloisianum das Areal des Minigolfplatzes auf dem Freinberg verkaufen, um mit dem Erlös den Um- und Ausbau des Gymnasiums mitzufinanzieren.

Verkauft werden soll das Grundstück an eine Wohnbaugesellschaft. Und es gibt auch eine Planstudie, wie die künftige Nutzung aussehen könnte: Die Rede ist von einer "dezenten Verbauung". Damit diese Pläne realisiert werden können, braucht es allerdings eine Widmungsänderung, die nur mit einem Mehrheitsbeschluss im Linzer Gemeinderat durchgesetzt werden kann. Denn das Minigolfareal liegt im Linzer Grüngürtel. Einer Umwidmung in Bauland müsste zudem die Abteilung Raumordnung des Landes als übergeordnete Behörde zustimmen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass besagtes Areal vor Jahrzehnten bereits als Bauland gewidmet war. Doch nach der Verlegung der Freinbergstraße Richtung Westen (in der Ära Hillinger) wurde die freigewordene Fläche später in den Grüngürtel aufgenommen.

Nun könnte es wieder retour gehen, was von den Linzer Grünen und Lorenz Potocnik (Neos) kritisiert wird: Die Aufweichung der Schutzbestimmung wäre bedenklich, der Linzer Grüngürtel dürfe nicht angeknabbert werden, sagt der grüne Planungssprecher Klaus Grininger. Bürgermeister Klaus Luger (SP) kann sich eine Umwidmung des Golfplatzareals gut vorstellen, weil es "unmittelbar daneben bereits Wohnbauten gibt".

Um heikle Grünflächen besser schützen zu können, solle für eine Umwidmung künftig eine Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat notwendig sein, verlangen die Grünen.

