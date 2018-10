Gestaltungsbeirat für Neu-Entwurf von Büro-Projekt

LINZ. In eine nächste Planungsrunde muss das von Immobilieninvestor Hans Neunteufel (Neuson Real) geplante Projekt, dass Siemens-Gebäude an der Wolfgang-Pauli-Straße in Linz mit Neubauten an der West- wie an der Ostseite im großen Stil zu erweitern.

Für den überarbeiteten Entwurf des Linzer Architekturbüros Klinglmüller fanden die Mitglieder des Gestaltungsbeirats zwar lobende Worte für Detailverbesserungen. Die große gestalterische Linie an diesem Standort mit hoher städtebaulicher Qualität entdeckten die Experten aber nicht.

Der Ratschlag: Das Architekturbüro soll allein oder gemeinsam mit anderen Architekten einen neuen Entwurf konzipieren oder einen Architektenwettbewerb ausschreiben. Neunteufel wird die Optionen prüfen, hieß es.

Ebenfalls wieder dem Gestaltungsbeirat vorgelegt werden müssen drei Wohnprojekte an der Sonnensteinstraße, an der Gürtelstraße und am Flötzerweg.

