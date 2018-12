Gemeinderat beschließt Budget für 2019

Wird interessant ob endlich Fakten/Zahlen gesagt werden.



Mich interessieren Luger Back Zahlungen ans Land.



Sinds jetzt 2stellig 10 - 99,99 Millionen

oder 3stellig 100 - 999,99 Millionen?



Baier (ÖVP) ist vom Land abhängig Stelzer und vom

Hattmannsdorfer. Ohne diese Beiden hätte er ja keinen Arbeitsplatz.



Interessant wird ja ob vielen Skandale in Kultur angesprochen werden und was für Massnahmen gesetzt werden.



Dieses gegenseitigen Hetzen Direktoren Landes vs.

Brucknerhaus hat ja mit Kultur und Bildung nicht

viel zu tun und ist erbrärmlich.



Jedoch auch Sport LASK Stadium gehört vieles erklärt aufgeklärt.



Dazu gehört aufgeklärt Linz AG Dividenden und LIVA G.M.B.H.

Kick Back Zahlungen bzw. Kostenkontrolle Verwaltung Linz

Aktenaffären.



Interessant werden Rücklagen für Seilbahn Projekt oder SWAP Zahlungen wenns fällig werden.



Insgesamt wäre auch IMMO Portfolio Stadt Linz interessant und wer dort haust?



Und was leersteht für Speku Zwecke.

Und was gegen Armut Linz getan wird.