"Gefahr im Verzug": Sperre im Sportpark Pichling

LINZ. Wegen Schäden an der Dachkonstruktion im Sportpark Pichling mussten die betroffenen Gebäudeteile mit sofortiger Wirkung gesperrt werden.

Die Schäden an der Flachdachkonstruktion wurden bei einer routinemäßigen Untersuchung der Immobilien Linz GmbH (ILG) am Mittwochnachmittag festgestellt. Wegen Gefahr in Verzug mussten alle Gebäudeflächen unter der Dachkonstruktion gesperrt werden, teilte Vizebürgermeisterin und Sportreferentin Karin Hörzing am Abend mit.

Wie lange die Sperre dauern wird, war noch ungewiss. Der Sportpark Pichling mit überdachten Trendsportbereich war erst vor zehn Jahren um rund sieben Millionen Euro neu gebaut worden.

Die genaue Ursache für die Schäden liegt noch im Unklaren. Eine erste Vermutung legte nahe, dass Wasserdampf aus der Raumluft der Holzkonstruktion zugesetzt haben könnten. "Das Heimtückische daran ist, dass dieser Vorgang unbemerkt erfolgt, da Holz und Mineralwolle in hohem Maße Wasser aufnehmen können und es daher zu keinem Abtropfen von der Decke kommt. Die Wassersättigung erhöht sich kontinuierlich bis eine zerstörende Wirkung auf die Materialien einsetzt", sagt Hörzing.

Erste Recherchen haben ergeben, dass in der jüngeren Vergangenheit schon einige Hallendachkonstruktionen gleicher Bauweise ein ähnliches Schadensbild aufwiesen und in weiterer Folge saniert werden mussten. Bislang gab es im Sportpark Pichling keine Auffälligkeiten und insbesondere kein Abtropfen von der Decke, wodurch man auf einen derartigen Schaden schließen hätte können.

