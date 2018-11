Gedenkprojekt für NS-Opfer soll bis Juni feststehen

LINZ. Das Nein der Linzer SPÖ zu den "Stolpersteinen" bleibt weiterhin ein Thema.

Die Gedenktafeln, die im öffentlichen Raum im Boden eingelassen werden, um an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern, sind in vielen deutschsprachigen Städten üblich. In Linz haben SPÖ und FPÖ sie wie berichtet abgelehnt.

Man wolle eine eigene Form der Erinnerung wählen, erklärte Luger gestern erneut: "Unser Kulturdirektor hat den Auftrag, mit der Israelitischen Kultusgemeinde und der Kunstuni ein Projekt auszuarbeiten. Vielleicht wird es auch einen Ideenwettbewerb geben." Bis Juni 2019 soll es eine Entscheidung geben: "Ein Projekt oder ein Ergebnis des Wettbewerbs."

Plattform für Stolpersteine

Die Ablehnung der Stolpersteine hatte zu heftiger Kritik geführt. Die Linzer Grünen haben daher eine Plattform erstellt: Unter stolpersteine-linz.at kann man für Stolpersteine in Linz unterschreiben. Zu den Unterstützern gehören unter anderem die Historiker Gabriella Hauch und Oliver Rathkolb.

