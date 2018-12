Fünf Jugendliche nach Raubversuch festgenommen

LINZ. Ein 15-Jähriger Linzer wurde am Montagabend um 19:15 Uhr von fünf Jugendlichen überfallen.

Bild: APA

Die Täter umstellten ihn und drohten ihm Schläge an, sollte er ihnen seine Geldtasche nicht geben. Nachdem der 15-Jährige seine (leere) Brieftasche aushändigte, ließen die Jugendlichen alles fallen und flüchteten durch einen Hofdurchgang. Etwa 10 Minuten später hielt eine Polizeistreife fünf Jugendliche in der Nähe des Tatortes an, auf die die Personenbeschreibung passte.

Bei der Gegenüberstellung identifizierte der 15-Jährige die Jugendlichen eindeutig. Vier davon im Alter von 14 und 15 Jahren wurden daraufhin festgenommen, der Fünfte war erst 13 Jahre alt und wurde seinem Vater übergeben.

Bei der ersten Befragung verweigerten die Beschuldigten ihre Angaben. Sie wurden ins Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.

