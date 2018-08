Flohmarkt in der Innenstadt lockt mit 80 Ständen

LINZ. Am 3. und 4. August kommen Schnäppchenjäger auf ihre Kosten.

Ab morgen: Mode, Sportzubehör, Spielwaren, Haushaltswaren und mehr zu günstigen Preisen Bild: (Linzer City Ring, Strobl)

Schnäppchenjäger aufgepasst: Morgen und am Samstag findet in der Linzer Innenstadt wieder der beliebte City-Flohmarkt statt. Über die gesamte Landstraße sowie die Spittelwiese und die Promenade verteilt präsentieren die dort ansässigen Kaufleute zahlreiche Angebote. Der Schwerpunkt verläuft vom Taubenmarkt bis zur Bismarckstraße, vereinzelte Stände können Bummler aber bis zum Volksgarten finden.

Rund 80 Stände werden sowohl am Freitag als auch am Samstag Mode, Schuhe und Accessoires, Sport- und Funktionskleidung sowie Spielwaren zu besonders günstigen Preisen anbieten. Sonderangebote gibt es auch auf Haushaltswaren, Fahrräder und Kosmetik. "Die besten Schnäppchen werden in der Regel Freitagfrüh gemacht", sagt Anita Mayer vom "Linzer City Ring", dem Veranstalter des City-Flohmarktes. Aber auch wer später kommt, wird bei dem vielfältigen Angebot sicher fündig.

Der Sportherbst kommt

Nicht nur Schnäppchen für den bevorstehenden Sommerurlaub bietet ein Spaziergang über die Landstraße. Er lohnt sich auch ganz besonders für Sportbegeisterte. Neben Bike Feeling, dem Radgeschäft in der Bismarckstraße, werden auch Mammut, Jack Wolfskin und Hervis qualitativ hochwertige Sportwaren und Funktionsbekleidung zu Sonderpreisen anbieten.

Auch für den Nachwuchs sollte sich beim Stadtbummel unter den Ständen mit Kindermode und Spielwaren das ein oder andere Schnäppchen finden lassen. Bei Thalia finden sich im Geschäft Sonderangebote.

Der Sommerflohmarkt bietet Besuchern nicht nur die Chance, neue Geschäfte und Marken – wie Herzblut – zu entdecken und sich ganz nebenbei neu einzukleiden oder die Wohnung umzugestalten (letztes Mal gab es unter anderem Töpfe der Marke WMF um 25 Euro zu kaufen), sondern schont auch das Geldbörserl. In diesem Sinne: frohes Stöbern!

Gratis Parken

OÖNcard Inhaber profitieren doppelt vom Linzer City-Flohmarkt, denn sie erhalten gegen Vorlage eines OÖNachrichten-Garagen-Einfahrtstickets am Pavillon der OÖNachrichten am Taubenmarkt ein Ausfahrtsticket für eine Stunde gratis parken. Die Aktion ist auf 50 Stück pro Tag limitiert.

