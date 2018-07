Fest zum Hunderter mit prominentem Gast

Ihr Alter sieht man ihr nicht an. Und wenn sie redet, würde erst recht niemand auf die Idee kommen, dass sie schon 100 Jahre alt ist.

Maria-Anna Bürger plauderte zu ihrem 100er mit Landeshauptmann Thomas Stelzer. Bild: Land OÖ

Aber die Geburtsurkunde von Maria-Anna Bürger beweist es, schwarz auf weiß. Sie kam am 12. Juli 1918 zur Welt.

Exakt 100 Jahre später hat die gebürtige Innviertlerin aus Wernstein am Inn vergangenen Donnerstag im Promenadenhof ihren Geburtstag gefeiert. Seit ihrer Jugend lebt sie in der Neuen Heimat in Linz. Als Überraschungsgast ließ es sich auch Landeshauptmann Thomas Stelzer nicht nehmen, der 100-Jährigen zu gratulieren. Bürgers Tochter Monika hatte Stelzer dazu eingeladen; sie ließ, ebenso wie Bruder Alois, ihre Mutter im Familien- und Freundeskreis hochleben. Die Gefeierte freute sich und nutzte das Fest auch zu einem ausgiebigen Vieraugengespräch mit dem Landeshauptmann.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema