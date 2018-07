Fahrradverleih: Grüne sehen "viele offene Fragen"

LINZ. Kritik: "Kein Zeitplan und keine Informationen".

Was in Wien seit Jahren funktioniert, soll es bald auch in Linz geben: Leihräder, die gegen eine Gebühr ausgeliehen und an verschiedenen Stellen in der Stadt wieder zurückgegeben werden können.

Die Linzer Grünen kritisieren nun Verkehrsstadtrat Markus Hein (FP). "Über die angeblich konkreten Angebote von Interessenten gibt es genauso wie über die Höhe der Benützungsgebühr und einen genauen Zeitplan keine Information. Völlig unklar ist auch, ob sich der Verkehrsreferent um Förderungen für das Vorhaben bemüht", sagt Klaus Grininger, Mobilitätssprecher der Linzer Grünen.

Bereits Anfang April habe Hein angekündigt, dass die Gespräche mit Interessenten bereits im Mai abgeschlossen sein sollten. Grininger: "Seitdem ist es um den Radverleih in unserer Stadt aber relativ still geworden."

1 Kommentar FreundlicherHinweis (5932) 27.07.2018 00:50 Uhr Jeder versucht das Sommerloch auf seine Weise zu stopfen. Es bringt aber nicht viel, wenn man nach Dingen fragt, die es ohnehin erst im Frühling nächsten Jahres geben soll. Wissen die Grünen auch. Ebenso wissen Sie, dass die halbe Stadtregierung auf Urlaub ist. In ein Jutesackerl hineinfragen, bringt jetzt also auch nicht viel weniger. Antwort schreiben

