Ex-Gemeinderätin: Biesenfeld braucht wieder Club Aktiv

Die SPÖ ist der Garant für sichere Pensionen - mit solchen und ähnlichen Sätzen betreibt die SPÖ Angstmacherei bei Pensionisten um Wählerstimmen zu bekommen und gleichzeitig schließt es aber Einrichtungen für Pensionisten - ein Trauerspiel für die Luger-SPÖ und Bruno Kreisky würde sich im Grabe umdrehen, wenn er sehen müsste, was die Luger-SPÖ, so treibt und das in Zeiten, wo viele ältere Mitbürger vereinsamen,....