Es wird kulinarisch eng in Leonding: Traditionswirt hört auf

LEONDING. Es ist eines der beliebtesten Wirtshäuser im Großraum Linz und hat eine jahrhundertelange Geschichte. Doch nun ist Anlass zur Sorge. Der langjährige Pächter, Hermann Hoflehner geht in Pension und will sobald als möglich aufhören.

Spätestens Ende Juni will Schoffpaur-Wirt Hoflehner in Pension gehen. Bild: (Alexander Schwarzl)

Nicht nur für Stammgäste des beliebten Leondinger Gasthauses Schoffpaur ist es eine Hiobsbotschaft. Auch Kürnbergwald-Wanderer und Fans echter Wirtshauskultur machen sich Sorgen um „ihren“ Schoffpaur. Denn der langjährige Wirt und Pächter Hermann Hoflehner, der das Lokal mit der ebenfalls scheidenden Maria Kirsch betreibt, hat das Pensionsalter erreicht und will aufhören. „Er hat mir per Ende Juni gekündigt“, bestätigt Hans Wiesinger, dem die Liegenschaft gehört.

Auch er ist sorgenvoll. Denn ein Nachfolger ist nicht (mehr) in Sicht. Ein (fast) fixer Interessent hat erst kürzlich abgesagt – und zwar der frühere Betreiber des Lentos-Restaurants. Der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, hat sich für eine Karriere beim Immobilienunternehmen Engel & Völkers entschieden.

Wiesinger will nicht selbst als Wirt einspringen, obwohl er gastronomische Erfahrung hat. Er betrieb 29 Jahre lang bis 2015 die Easy-Cocktailbar in der Linzer Baumbachstraße. Seither widmet er sich ganz der Renovierung der Nebengebäude des Schoffpaur, einer ausgedehnten Liegenschaft, „auf denen ein künftiger Pächter auch Gemüse anbauen könnte“, sinniert Wiesinger.

Zu einem Einstieg als Wirt hätte ihn nur seine Tochter bewegen können. „Ich hätte es schon als Übergang gemacht“, sagt Wiesinger. Doch der 29-jährige Nachwuchs ist im Sozialbereich tätig und habe nach einem Gespräch mit dem Herrn Papa abgewunken. So ganz kann Wiesinger die Gastronomie aber doch nicht lassen. Seit einigen Monaten hilft er in seiner früheren Easy-Bar aus.

Gerücht um Rathauswirt

Eng wird es kulinarisch in Leonding auch, weil der Alhartingerhof ab Februar nicht mehr am Samstag und Sonntag aufsperrt (siehe rechts). Dass der Rathauswirt am Leondinger Stadtplatz aufhört, ist ein Gerücht. „Ganz sicher nicht“, sagt Wirt Christian Macho. Er könne sich das Gerede nur dadurch erklären, dass er seine Pizzeria „da Vinci“ in Gallneukirchen verkauft und seine Frau Anita die Frühstückspension der Familie in Nauders in Tirol übernommen habe, um die betagten Eltern zu unterstützen. „Ich bleibe im Rathauskeller“, sagt Macho.

Die Stadt Leonding hat genug mit leeren Lokalen zu tun. Beide Lokale im Atrium wurden neu ausgeschrieben. Thai-Köchin Maleewan ist abgesprungen. Die Bar Batas 2 ist ebenfalls Geschichte.

