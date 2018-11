Erste Linzer Donnerstags-Demonstration am 8. November

LINZ. "Für Demokratie und Menschlichkeit": Ab 18 Uhr ziehen die Teilnehmer vom Volksgarten aus durch die Linzer Innenstadt.

In Wien begannen Regierungsgegner Anfang Oktober damit, nun steigt auch Linz ein: Am achten November findet die erste Donnerstags-Demo in der Landeshauptstadt statt. Ab 18 Uhr ziehen die Demonstranten unter dem Motto "Gemeinsam für Demokratie und Menschlichkeit" durch die Linzer Innenstadt. Gestartet wird im Volksgarten, dann wandert der Demozug über die Landstraße, die Promenade und die Klosterstraße bis zum Hauptplatz. Die Initiatoren wollen damit ein Zeichen für "ein buntes, vielfältiges und zuversichtliches Land" setzen, wie es in einer Aussendung heißt.

An der überparteilichen Initiative beteiligen sich mehr als 30 Vereine, Organisationen, Privatpersonen und politische Parteien. Mit dieser Demo wollen sie ihre unterschiedlichen Motive unter einem Ziel vereinen. Die aktuelle Regierung beweise fast täglich, wie kulturfeindlich sie sei, sagt etwa Wiltrud Hackl, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Kulturpolitik. "Die Menschen werden einseitig, verlieren den Blick auf eine Welt außerhalb der eigenen", sagt Hackl. "Das wollen wir nicht."

Dass gewohnte demokratische Prozesse oftmals "rechts" liegen gelassen und Kritiker zum Feindbild erhoben würden, kritisieren hingegen die Linzer Grünen. Außerdem sei nicht mehr hinzunehmen, wie mit Klima und Umwelt umgegangen werde.

Auch die Initiative "Heimat ohne Hass" ruft zur Beteiligung an der Demonstration auf. "Es ist wichtig, Proteste an der Regierung nicht nur dauerhaft durchzuführen, sondern auch in die Bundesländer zu tragen", sagt Manfred Walter, Sprecher von "Heimat ohne Hass". Bei den Wiener Demos am Anfang der 2000er Jahre sind wöchentlich mehrere tausend Menschen zusammengekommen, um gegen Rassismus und Sozialabbau zu protestieren. Wie viele es in Linz werden, bleibt abzuwarten.

Informationen, Statements und Termine zur Donnerstagsdemo sind auf www.in-linz-ist-donnerstag.at zu finden.

