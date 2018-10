Elf Tage Kultur zum Mitmachen für Kinder

LINZ. Am 18. Oktober beginnt Linzer Kinderkulturwoche

Führungen, Workshops, Aktionstage , Tanz und Musik zum Mitmachen – von 18. bis 28. Oktober lockt die Kinderkulturwoche mit mehr als 300 Veranstaltungen an 40 Kulturorten in der Linzer Innenstadt sowie in den Stadtteilen, um Heranwachsenden bis 14 Jahre zu zeigen, wie sie Kultur erleben können.

Der Auftakt gehört traditionell den Kinder- und Jugendbuchtagen, die von 18. bis 20. Oktober in der Arbeiterkammer stattfinden werden. An den drei Tagen können junge Leser nicht nur durch 3000 Bücher stöbern, sondern auch an zwölf Lesungen teilnehmen. Wer lieber selbst aktiv sein will, dürfte auch fündig werden. So werden im Ars Electronica Center interaktive Präsentationen im Deep Space speziell für Kinder und Workshops zum Thema Raketen angeboten. Im Lentos Kunstmuseum können musikbegeisterte Kinder und Jugendliche beim Mitmachkonzert "Wir stehen auf 1968" tatkräftig mitsingen oder sich bei der Kinderdemo im Streik üben.

Die Programme und eine Übersicht der Angebote gibt es auf www.kinderkulturwoche.linz.at

