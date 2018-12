Ein Waldinger nimmt auf Europas Fecht-Thron Platz

WALDING/LINZ. Josef Mahringer ist die Nummer eins der U23-Europa-Rangliste.

Mahringers großes Ziel sind die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Bild: privat

Die Nummer eins von Europa! Nur ganz wenige österreichische Sporttalente haben einmal in ihrer Karriere diese Position eingenommen. Für den jungen Waldinger Josef Mahringer ist dieser große Traum in Erfüllung gegangen: Der Athlet der Fechtunion Linz führt seit wenigen Tagen die U23-Rangliste an.

Ausschlaggebend waren die jüngsten Erfolge Mahringers. Der 21-jährige Waldinger gewann den U23-Europacup-Bewerb in Mödling (100 Starter, 16 Nationen), außerdem wurde er in Colmar in Frankreich Siebenter (280 Starter).

"Damit ist mir ein perfekter Start in die Saison gelungen", sagte Mahringer, der in dieser Stunde des Erfolgs nicht auf seine Mitstreiter und die Unterstützung aus dem Olympia-Stützpunkt auf der Linzer Gugl vergisst: "Die Zusammenarbeit mit Konditionstrainer Mark Reinthaler, Fechttrainer Robert Rigo, Mentaltrainer Thomas Kayer, Ernährungsberater Christian Putscher und wöchentlich bis zu drei Regenerationsmaßnahmen wie Physiotherapie und Massage tragen jetzt erste Früchte", sagt Mahringer. Der Heeressportler gibt aber auch abseits der Sporthallen sein Bestes: Er studiert Business und Management an der KMU in Linz. Trotzdem ist es ihm gelungen, 28 seiner 34 Kämpfe zu gewinnen. Eine beeindruckende Bilanz des Talents, der bereits als Siebenjähriger mit "seinem" Sport begonnen hat und zu dessen größten Erfolgen zwei U20-Weltcup-Siege und zwei Staatsmeistertitel zählen.

Die Olympischen Sommerspiele in Rio 2016 hatte Mahringer noch ganz knapp mit einem zweiten Platz beim Qualifikationsturnier verpasst. 2020 in Tokio will er aber unbedingt dabei sein. Die Ziele heuer: In dieser Saison stehen die Großereignisse Europameisterschaft in Düsseldorf und Weltmeisterschaft in Budapest an. Außerdem weiß Mahringer: "Als Nummer eins in Europa zähle ich zum Favoritenkreis bei der U23- EM in Plovdiv in Bulgarien Anfang Juni." (viel)

