Ein Linzer gründete vor 70 Jahren den renommierten Davidchor Eferding

EFERDING/LINZ. Komponist Helmut Eder, damals Lehrer, wollte zeitgenössische Musik pflegen.

Geistliche und weltliche Chormusik, A Capella oder mit Chororchester: die Palette der rund 30 Sänger Bild: APA

Der überregional geschätzte Davidchor Eferding wird heuer 70. Der Linzer Helmut Eder (1916 bis 2005), im Jahr 1948 Volksschullehrer in der Stadt, war ein Schüler des in Eferding aufgewachsenen Komponisten Johann Nepomuk David, der – nach Anton Bruckner – als bedeutendster Tondichter Oberösterreichs gilt. Dessen nicht einfach zu singende, bis zu fünfstimmige weltliche und geistliche Chormusik und die neue Musik der Zeit insgesamt wollte Eder pflegen, aber nicht ausschließlich. Das gelang ihm in der Kleinstadt durch die Dichte an musikalisch begabten und begeisterten jungen Menschen, die Eders Komponistenkollege Heinrich Gattermeyer einmal das "Phänomen der Musikstadt Eferding" genannt hat.

Chorgründer Helmut Eder

Singen für das Brucknerhaus

Im Sommer 1951 gaben die Chormitglieder ein "Abendsingen im Schloßhof" in Eferding. Der Ertrag ging an den Brucknerbund, "als Beitrag für das geplante Brucknerhaus". Es sollte noch 23 Jahre dauern, bis das Linzer Konzerthaus eröffnet wurde. Im November 1951 sang der David-Chor ein Konzert im Linzer Rathausfestsaal mit Musik unter anderem von Chorleiter Helmut Eder, David und von Augustin Kubizek.

Helmut Eder war gefragter Musikpädgagoge und Komponist, verließ 1962 den Davidchor, um sich auf die Arbeit am Bruckner-Konservatorium zu konzentrieren. Daneben leitete er die Singakademie. 1967 wurde Eder an das Mozarteum Salzburg berufen und gehörte mit seinen Kompositionen zu den Großen seiner Zeit. Der Davidchor ersang sich auch nach Eder mit den Leitern Wilhelm Pittrof, Ernst Dunshirn, Rudolf Jungwirth, Kurt Dlouhy und aktuell Stefan Kaltenböck Anerkennung.

Johann Nepomuk David

Einige Höhepunkte: 1974 Mitwirkung bei der Brucknerhaus-Eröffnung, Chorreise nach Stuttgart zu Davids 70. Geburtstag, Matthäuspassion von Bach und Brahms-Requiem mit der Evangelischen Kantorei. Oder zuletzt mit vier anderen Chören "The Peacemakers" von K. Jenkins nach Friedensworten von Ghandi, Mandela, Dalai Lama und anderen. (ach)

