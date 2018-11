Ein Entdeckungsreisender der Architektur

LINZ. Die Essays des Linzer Architekten und Schriftstellers Bernhard Widder behandeln auch Bauten in seiner Heimat

Bernhard Widder Bild: Peter Sragher

Mit "Treffpunkt Mensch" legt der 1955 geborene Bernhard Widder das Ergebnis einer mehr als vier Jahrzehnte überspannenden Auseinandersetzung mit Architektur und Raum vor. Berichte über die iranische Moderne, über die USA oder Mexiko finden sich in dem Bildband genauso wie kritische Analysen des Baugeschehens in seiner Heimatstadt Linz. Bevor das Buch heute, Donnerstag, ab 19 Uhr im Nordico in Linz präsentiert wird, haben die OÖNachrichten mit dem Autor und Architekten gesprochen.

OÖNachrichten: Sie starten Ihre architektonische Entdeckungsreise quer durch Europa, Vorderasien und Nordamerika im Linzer Keferfeld. Wie darf man das verstehen?

Bernhard Widder: Die Themen der 34 Kapitel des Buchs sind weit gefasst: Ich stelle einzelne Bauwerke und Großskulpturen vor, es geht um städtebauliche Planungen, großräumige Renovierungen und vieles mehr. Als ideale Struktur hat sich eine geografische Ordnung herausgestellt. Sie nimmt ihren Ausgangspunkt in Linz, mit einem Text über die Kirche St. Theresia, in deren Nachbarschaft ich aufgewachsen bin und die mich von klein auf fasziniert hat.

Wie haben Sie die Orte und Themen ausgewählt?

Zum einen sind das Betrachtungen zu Werken, die ich öfter besucht oder auf Reisen entdeckt habe. Anderes ergab sich aus dem kritischen Aufnehmen von Büchern, Filmen oder Ausstellungen – das ist etwa bei meinen Überlegungen zu den Architekten Daniel Libeskind und Louis Kahn oder zum spanischen Bildhauer Eduardo Chillida der Fall. Vor allem thematische Essays, die über den jeweiligen Zeitkontext hinaus Bestand haben, wollte ich nicht in meinem Archiv verstauben lassen.

Es ist ein Buch über Architektur. Warum der Titel "Treffpunkt Mensch"?

Den Titel hat der Verleger Ralph Klever vorgeschlagen. Er ist vom 2011 errichteten Seelsorgezentrum der voestalpine "Treffpunkt mensch & arbeit" inspiriert, ein Projekt, dem auch ein Kapitel gewidmet ist. "Treffpunkt Mensch" passt sehr gut, weil das als sprachliche Klammer die Grundgedanken insgesamt vermittelt. Als Wortspiel ist es ein Denkanstoß: Schafft der Raum den Treffpunkt oder sind es doch die Menschen?

Sie begegnen der Architektur als Fragender, in der Haltung eines Forschers. Was braucht ein Projekt, um Ihr Interesse zu wecken?

Es muss mich in irgendeiner Weise inspirieren oder anregen. Das kann der Reiz des Exotischen sein, wenn ich Bauten oder Orte entdecke, die noch wenig bekannt sind. Mich beeindruckt zum Beispiel die Entwicklung der modernen Architektur im damaligen "Ostblock" oder in Ex-Jugoslawien, wo es ganz erstaunliche Bauwerke gibt. Das können auch Bauten von großen Namen wie Le Corbusier sein, die wiederum hier kaum jemand kennt, wie der Wohnbau "Maison radieuse" bei Nantes im Westen Frankreichs. In manchen Fällen reizt mich auch der Widerspruch gegenüber einem Bauwerk bzw. gegenüber Kommentaren dazu, wenn ich darin etwas anderes sehe.

Sie haben sich mit einem Buch und Ausstellungen über den aus Oberösterreich stammenden Architekten und Künstler Herbert Bayer einen Namen gemacht. Auch in der neuen Publikation kommt er vor.

Herbert Bayer war ein Landschaftsgestalter und Architekt, der am Bauhaus studiert und gelehrt hat. Er emigrierte in die USA und lebte ab 1946 in der Bergstadt Aspen, wo er das "Aspen Institute for Humanistic Studies" maßgeblich gestaltete. Zu dieser Lebensphase erarbeitete ich 2000 mit Architekt Fritz Schmidmair eine Ausstellung in der Landesgalerie Linz, nach mehreren Aufenthalten in Aspen. Wie kunstvoll und zurückhaltend dort Gebäude, gestaltete Landschaft und Skulpturengruppen zusammenwirken, das ist etwas Besonderes.

Sie schreiben, Architektur müsse erfahren und gespürt werden. Lässt sie sich "erlesen"?

Für mich war es fundamental, zu erkennen, wie anders jeder eigene Besuch eines Bauwerks ist, verglichen mit vorher gesehenen Fotos oder Filmen. Baukunst ist Gestalten von Raum. Das kann nur durch eigene Präsenz im Raum erlebt werden. Alles andere ist Erfahrung aus zweiter oder dritter Hand. Meine Texte enthalten insofern nur meine persönlichen Interpretationen. Ich hoffe, dass die Lektüre anregt, die beschriebenen Orte zu besuchen und selbst zu erleben.

Bernhard Widder: "Treffpunkt Mensch", 284 Seiten, 167 Abbildungen, Klever Verlag, 24 Euro

