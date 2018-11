Ehemalige Mühlkreisbahntrasse wird zum Radweg

LINZ. Bereits im Frühjahr 2019 soll das erste Teilstück zwischen Tabakfabrik und Posthof freigegeben werden.

Die Stadt Linz will die Möglichkeiten der sogenannten "sanften Mobilität", also der umweltschonenden und nachhaltigen Alternativen zum Autoverkehr, ausbauen. Darunter fällt nicht nur der Radweg im Zuge des Ausbaus der Industriezeile, sondern auch die Errichtung eines Radweges auf der ehemaligen Mühlkreisbahntrasse. Der erste Teil der Strecke wird zwischen der Tabakfabrik in Richtung Posthof verlaufen und so "eine attraktivere Anbindung an die Industriezeile" bieten, sagt Infrastruktur-Stadtrat Markus Hein (FP).

Der 750 Meter lange Teilabschnitt wird im Zuge der Errichtung eines provisorischen Parkplatzes für die Tabakfabrik mitgebaut. Kostenpunkt: 160.000 Euro. Bereits ab Frühling nächsten Jahres soll dieser auch für Radfahrer freigegeben werden.

Zweiter Abschnitt folgt 2020

Der zweite Teilabschnitt in Richtung Kepler Universitätsklinikum, der eine Länge von rund einem Kilometer hat, soll bereits im Jahr 2020 folgen. Ob es dabei bleibt, hänge jedoch von der Verfügbarkeit der zusätzlich benötigten Flächen ab, räumt Hein ein. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch neue Buslinien auf beiden Trassen verkehren.

"Durch diese Projekte werden sowohl das Kepler Universitätsklinikum als auch die Industriezeile besser vom öffentlichen Verkehr erschlossen", sagt Hein. Für ihn seien die "wichtigen Ergänzungen im Radverkehr sehr erfreulich".

