"Durch persönliche Gespräche herausstechen"

LINZ. Viele Studierende nutzten gestern den 16. Karrieretag an der Kepler-Universität, um 124 Unternehmen kennenzulernen.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Auf der gestrigen Karrieremesse der Johannes-Kepler-Universität gab es nicht nur Unmengen an Kugelschreibern zu sammeln, sondern auch zahlreiche Informationen. Studierende und Absolventen konnten sich bei 124 Unternehmen aus verschiedenen Branchen über ihre Karrieremöglichkeiten informieren und sich bei Interesse gleich bewerben.

Warum aber ist es in Zeiten von Social-Media überhaupt noch wichtig, den persönlichen Kontakt zu suchen? Dazu Constanze Wagner von der STIWA Group: "Das Internet bietet eine überfordernde Flut an Informationen. Auf einer Messe wie dieser können wir als Unternehmen persönlich präsent sein und durch direkte Gespräche mit Studierenden aus der Masse herausstechen."

Überblick schaffen

Viele kommen her, um sich einen Überblick zu verschaffen, wie etwa Andreas Miniberger. "Ich schaue mir die Möglichkeiten an, die es in meiner Branche gibt", sagt der Kunststofftechnik-Student. Ähnlich geht es Maximilian Lehner, der Physik studiert. "Ich bin noch unentschlossen", sagt der 22-Jährige. "Ich sehe mich einfach mal um und schaue, ob ich irgendwo hängen bleibe."

Einen Plan scheinen dagegen Pauline Stadler und Christoph Seidl zu haben, beide für Technische Chemie inskribiert. "Ich möchte in meinem Beruf eine Mischung aus Praxis und Theorie haben, es soll eine abwechslungsreiche Tätigkeit sein", sagt Pauline. "Deshalb halte ich nach Firmen Ausschau, die mir genau das bieten. Nur Daten auszuwerten wäre mir entschieden zu langweilig." Und Christoph, laut Pauline ein Einser-Student, ergänzt: "Wenn möglich bewerbe ich mich gleich für einen Ferialjob oder ein Praktikum und betreibe nebenbei etwas Networking." Nach Abschluss seines Studiums möchte er gerne im Bereich der erneuerbaren Energien arbeiten. "Energiespeicherung interessiert mich sehr stark, in diese Richtung möchte ich forschen."

Persönlichkeit im Vordergrund

Dass sich nicht wenige tatsächlich direkt auf der Messe bewerben, bestätigt Thomas Kaisinger von der Firma ICON. "Die meisten Praktika werden offline vergeben", sagt Kaisinger. "Viele nutzen die Chance, ihre Bewerbung bei unserem Stand abzugeben." ICON sehe sich aber nicht nach bloßen Arbeitskräften um. "Wir wollen die Menschen kennenlernen, die bei uns arbeiten wollen", so Kaisinger. "Dabei zählt aber nicht nur die fachliche Qualifikation, auch die Persönlichkeit eines Menschen ist wichtig." Den Rest könne man lernen.

Auch bei der Sozialwirtschafts-Studentin Anna W. steht der Mensch beruflich im Mittelpunkt, wie ihre Studienwahl verrät. "Nur vor dem Computer zu sitzen, das wäre nichts für mich", sagt die 23-Jährige. "Ich möchte mit Menschen zusammenkommen." Sie hofft, durch den direkten Kontakt mit den Unternehmen einen Teilzeitjob zu finden, den sie neben dem Studium machen kann. "Ich will mich aber auch inspirieren lassen, um am Ende in meinem Traumjob zu landen."

Die Karrieremesse der Johannes-Kepler-Universität gilt als die größte Oberösterreichs und fand bereits zum 16. Mal statt. Neben der Gelegenheit, potentielle Arbeitgeber zu treffen, bietet sie auch Bewerbungstrainings, Vorträge, das Schießen von Bewerbungsfotos und die Überprüfung von Lebensläufen an.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema