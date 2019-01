Duo ging in Speisewagen auf 29-Jährigen los: Zwei Verletzte

LINZ. Eine Rauferei in einem Personenzug hat am Dienstagabend für einen 39-jährigen Wiener in einem Linzer Spital geendet.

Med Campus 3 Bild: (Volker Weihbold)

Es war gegen 20:20 Uhr, als zwei Wiener (33 und 39 Jahre alt) kurz nach der Abfahrt von Salzburg Hauptbahnhof in dem Speisewagen des Zuges auf den 29-jährigen Landsmann losgingen.

Der Kellner des Speisewagens sowie ein weiterer Fahrgast konnten die beiden Angreifer von ihrem Opfer wegzerren. Dabei kam es zu einer weiteren Rangelei zwischen dem Kellner und dem 39-Jährigen. Beide wurden dabei unbestimmten Grades verletzt.

Da der nächste Halt des Zuges in Linz am Hauptbahnhof war, wurde dort die Polizei informiert. Der 39-Jährige wurde dort von der Rettung in den Med Campus 3 zur Wundversorgung gebracht. Zur Abklärung der Hintergründe sind weitere Ermittlungen notwendig, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

