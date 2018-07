Drogendelikte in Linz: Anzeigen haben sich in vier Jahren verdoppelt

LINZ. Polizei führt den Anstieg auf die intensiven Kontrollen in der Landeshauptstadt zurück.

Im Hessenpark tauchen Dealer nur noch vereinzelt auf, deutlich schwieriger ist die Lage in Urfahr. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Massiv angestiegen ist die Zahl der Anzeigen wegen Vergehen gegen das Suchtmittelgesetz in Oberösterreich. Auch in Linz ist die Zahl der Anzeigen nach oben geschnellt.

Vergleicht man die Anzeigen vom Jahr 2013 mit jenen von 2017, zeigt sich eine Verdoppelung. 1722 Anzeigen gab es 2013, vier Jahre später waren es bereits 3341.

Dass in Linz der Anstieg gar so groß ist, bedeute nicht, dass hier deutlich mehr Drogen gehandelt und konsumiert würden als noch vor ein paar Jahren, sagt David Furtner, Sprecher der Landespolizeidirektion. Hintergrund seien vielmehr die intensiven Kontrollen bei den ehemaligen Linzer Drogen-Hotspots Hessenpark, Hinsenkampplatz und Krempl-Hochhaus. Und wo mehr kontrolliert werde, gebe es auch mehr Anzeigen, so Furtner. Der Schwerpunkt polizeilicher Kontrollen sei auf dem Dealen im öffentlichen Raum gelegen, sagt Landespolizeikommandant Andreas Pilsl. "Die Zahlen zeigen, dass sehr viel getan wird", so der oberste Polizeichef im Land.

Ob die Zahl der Anzeigen wegen Vergehen gegen das Suchtmittelgesetz auch im laufenden Jahr so stark steigen wird wie im Vergleich von 2016 (2803 Anzeigen) zu 2017 (3341 Anzeigen), kann noch nicht gesagt werden.

Fix ist aber, dass die Polizei ihre Anstrengungen gegen das Dealen auf öffentlichen Plätzen noch einmal verstärkt hat. Mit 1. Juni heurigen Jahres ist beim Hessenpark, beim Krempl-Hochhaus und rund um den Hinsenkampplatz in Urfahr eine sogenannte Schutzzone verhängt worden. Damit erhöhte sich die Schlagkraft der Exekutive. Denn nun genügt der "begründete Verdacht, dass eine Person eine kriminelle Handlung setzen will", um ein Betretungsverbot zu verhängen. Kommt ein mutmaßlicher Dealer trotzdem auf besagte Plätze zurück, muss er Strafe zahlen. Das erste Mal 200 Euro, im wiederholten Fall bis zu 500 Euro.

In den zwei Monaten, die die Schutzzonen mittlerweile gelten, hat sich bereits viel getan. "In Summe haben wir 76 Personen weggewiesen, den überwiegenden Teil davon, rund 50, beim Hinsenkampplatz", sagt Furtner.

Der Hinsenkampplatz in Urfahr mit seiner unübersichtlichen Unterführung ist es auch, der für die Exekutive die größte Herausforderung darstellt. Während sich Dealer im Hessenpark nur noch selten und beim Krempl-Hochhaus nur noch vereinzelt zeigen, "floriert" das Geschäft in Urfahr weiter. Vor allem junge Asylwerber aus Afghanistan würden hier dealen, sagt die Polizei. Furtner: "Die Menschen sollen sich integrieren, nicht dealen. Da werden wir massiv Flagge zeigen."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema