"Diese Kinder sollten nicht mitten in Linz auf der Straße schlafen"

LINZ. In der Unterführung an der Wiener Straße nächtigen regelmäßig ganze Familien.

Rund 30 Menschen, darunter auch Kinder, schlafen Nacht für Nacht in der Unterführung nahe dem Wifi Bild: privat

Ein buntes Plüschtier liegt auf dem Boden, daneben steht ein leeres Häferl, zwei Matratzen und zwei Polster lehnen an der Wand, es stinkt nach Urin. Beim Lokalaugenschein in der Unterführung an der Wiener Straße nahe dem Wifi in Linz-Spallerhof treffen die OÖNachrichten gestern Nachmittag keine Menschenseele an.

"Sie kommen jede Nacht gegen 21, 22 Uhr in die Unterführung zum Schlafen – gut 30 Leute mit Kind und Kegel, die tagsüber bei ihrer Tour quer durch die Stadt betteln. Sie holen ihre Sachen aus den Verstecken und legen sich schlafen", sagt Mario Gubesch, Chef des Ordnungsdienstes der Stadt Linz, im OÖN-Gespräch.

Vor rund zwei Wochen haben die Beschwerden von Passanten begonnen. "Da unten schlafen ganze Familien, schaut euch das einmal an", hieß es. Seither schauen die Ordnungshüter regelmäßig nach dem Rechten. Zu Dienstbeginn, gegen 6.30 Uhr, wecken die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes die Rumänen auf, die auch Kleinkinder dabeihaben. Pendler würden die Unterführung nicht passieren können, obwohl die obdachlosen Bettler geordnet an der mit bunten Graffiti besprühten Betonwand ihr Nachtlager aufschlagen.

Mitleid und Teufelskreis

"Wir wissen, dass sie rumänische Staatsbürger sind, weil wir in der Stadt ihre Ausweise nach dem Bettelgesetz kontrollieren. Ob sie Roma oder Sinti sind, weiß ich aber nicht", sagt Gubesch.

Für seine Mitarbeiter sei das tägliche Aufwecken belastend, nicht nur wegen der starken Geruchsbelästigung. "Viele meiner Mitarbeiter haben selbst Kinder und Enkel zu Hause. Uns tun die Kinder wahnsinnig leid, die nachts mitten in Linz auf der Straße leben und tagsüber zum Betteln mitgenommen werden." Für die Kinder fühle sich niemand verantwortlich.

In Rumänien sei es den Behörden egal, ob sie in die Schule gehen oder nicht. "Und bei uns will sie auch niemand." Die Kinder würden hin- und hergeschoben. "Sie sollten bei uns den Kindergarten und die Schule besuchen und nicht auf der Straße schlafen und betteln." Das sei ein Teufelskreis, aus dem sie nie wieder herausfinden würden. "Als Erwachsene werden diese Kinder wieder betteln, weil sie nichts anderes gelernt haben", sagt Gubesch.

Alex aus Linz kommt regelmäßig an der Unterführung zu Fuß vorbei und bestätigt, dass dort unten Menschen schlafen. "Aber nur, wenn das Wetter schlecht ist. Sonst schlafen sie unter der Autobahnbrücke ein paar Meter weiter." Tatsächlich liegen direkt unter der Brücke bei der A7-Auffahrt Wiener Straße sechs bis sieben Matratzen, zum Teil feinsäuberlich zusammengerollt.

Auch fünf Plastiksäcke mit alter Kleidung stehen herum. Ein Meter darüber donnern Autos über die Fahrbahn. Neben der Brücke liegt ein rosa Kinderfahrrad. "Sie kommen alle paar Monate nach Linz. Dann sind sie wieder wie vom Erdboden verschwunden", sagt Gubesch.

3 Fragen an ... Mario Gubesch

Geschäftsführer des Ordnungsdienstes der Stadt Linz

1. Wie sind Sie auf die Menschen in der Unterführung aufmerksam geworden?

Vor rund zwei Wochen haben sich Passanten bei uns beschwert, dass in der Unterführung an der Wiener Straße nahe dem Wifi rund 30 Menschen, darunter auch Kinder, regelmäßig nächtigen und den Weg blockieren. Meine Mitarbeiter schauen nach dem Rechten und wecken sie am Morgen gegen 6.30 Uhr auf, damit die Unterführung für die Pendler nicht blockiert wird. Die Geruchsbelästigung und das Mitleid sind groß.

2. Woher kommen diese Menschen?

Sie sind rumänische Staatsbürger. Wir wissen das, weil meine Mitarbeiter ihre Ausweise bei ihrer Tour quer durch die Stadt kontrollieren, wo tagsüber gebettelt wird. Nachts ziehen sie sich in die Unterführung zurück. Am nächsten Tag wiederholt sich der ganze Vorgang mit dem Aufwecken wieder. Ob es Roma oder Sinti sind weiß ich nicht.

3. Hat es Vorfälle gegeben?

Nein, die Menschen, die in der Unterführung schlafen, sind friedlich. Sie tun niemandem etwas und sprechen auch niemanden an. Aber ich stelle es mir unangenehm vor, in der Nacht als Frau alleine durch die volle Unterführung durchgehen zu müssen. Deshalb schauen wir regelmäßig nach dem Rechten, doch unser Dienst endet um 22.30 Uhr und beginnt erst wieder um 6.30 Uhr.

