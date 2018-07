Die spektakulärste Baustelle von Linz

LINZ. Bis zu 200 Arbeiter bauen auf Hochtouren an den zwei neuen Zusatzbrücken für die Linzer Autobahnbrücke – Nun werden die Fundamente für die Stützpfeiler in der Donau errichtet

Insgesamt vier schwimmende Pontonbrücken bringen die Arbeiter zu den Baustellen, wo die vier neuen Brückenpfeiler in der Donau verankert werden. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Nicht nur zu Lande, auch auf der Donau wird derzeit in Linz auf Hochtouren gearbeitet: In zwei Jahren, im Sommer 2020, sollen die beiden Zusatzbrücken zur Linzer Autobahnbrücke fertig sein.

Vier schwimmende Pontonbrücken bringen nun die Bauarbeiter zu ihren Baustellen mitten auf der Donau. Dort werden vier neue Pfeiler errichtet, die die Brücken tragen werden: je einer an beiden Ufern links und rechts der bestehenden Brücke.

Schwimmende Baustelle

"Für jeden Brückenpfeiler wird ein so genannter Spundwandkasten in die Donau gesetzt", erklärt Josef Reischl, Projektleiter beim Autobahnbetreiber Asfinag. Dieser Kasten wird mit Erde und Schotter aufgefüllt. Dann bohrt eine 80 Tonnen schwere Bohrmaschine in jeden Kasten insgesamt 15 Löcher neun Meter tief in den Boden unterhalb der Donau. Die Löcher werden mit Beton ausgefüllt und so zu Pfählen. Sie verleihen dem Brückenpfeiler in Zukunft Standfestigkeit. Auf den Pfählen werden das Fundament und der Pfeiler errichtet. Doch beeinträchtigt die Baustelle nicht den Schiffsverkehr auf der Donau? "Nein", sagt der Projektleiter. "Es bleibt jederzeit ein 90 Meter breiter Streifen frei, damit alle Schiffe ungehindert passieren können."

Unterdessen wird auch zu Lande intensiv gearbeitet. Auch dort errichten die Arbeiter Brückenpfeiler. "Im August werden darauf die ersten Stahlträger montiert", sagt der 51-Jährige. In den kommenden zwei Jahren werden 8000 Tonnen Stahl in den Konstruktionen verbaut. Um die Stahlträger in bis zu 100 Meter lange Teile zusammenzubauen, wurde ein eigener Bauplatz am Ufer angelegt. Von dort werden die Teile per Schiff abgeholt und hydraulisch in die richtige Position gehoben.

Die beiden Brücken sollen den Linzern ein rascheres Überqueren der Donau ermöglichen. Die Bypässe werden je zwei Fahrspuren und einen Radweg führen und sind im Schnitt 15 Meter breit. "Eine der Brücken ist aber bis zu 60 Meter breit", sagt Reischl, der jeden Tag aus Aigen-Schlägl zu seinem Arbeitsplatz anreist. Insgesamt werden die beiden Brücken aus 18 kleineren Brückenobjekten zusammengestellt.

"Eine coole Baustelle"

Auch wenn Reischl jeden Tag im Schnitt zehn Stunden für seine bisher aufwendigste Baustelle tätig ist – Spaß macht sie ihm dennoch: "Es ist schon eine coole Baustelle", sagt der Mühlviertler.

Als Projektleiter koordiniert er die nicht weniger als 80 beteiligten Firmen. Derzeit sind 200 Arbeiter auf der Baustelle aktiv. "Es ist toll zu sehen, wie aus einem Plan plötzlich Wirklichkeit wird", sagt er. Besonders froh ist Reischl, dass sich die Autofahrer perfekt auf die Baustelle eingestellt haben: "Bisher gab es keine größeren Unfälle. Die zweijährige Planungszeit hat sich ausgezahlt."

In diesem „Spundwandkasten“ werden 15 Betonpfähle in den Boden unter der Donau gebohrt. Sie verankern später den Brückenpfeiler im Untergrund.

Zahlen und Fakten

180 Millionen Euro investiert der Autobahnbetreiber Asfinag in die beiden Bypass-Brücken. Sie sollen bis Sommer 2020 fertiggestellt sein und den Linzern das Überqueren der Donau erleichtern. Wenn die Brücken fertig sind, wird bis 2023 die Autobahnbrücke saniert.

8000 Tonnen konstruktiver Stahl werden für die beiden Brücken verbaut. Insgesamt werden die zwei Brücken aus 18 Brückenobjekten zusammengestellt.

80 Firmen sind auf der Baustelle tätig. Derzeit werken 200 Bauarbeiter. Jeder Bypass beherbergt zwei Fahrstreifen und einen Radweg. Allein in die Radwege investiert die Asfinag einen knapp zweistelligen Millionenbetrag.

