Die patentierten süßen Happen aus Leonding

LINZ/LEONDING. Als die frühere Miss-Austria Silvia Hackl ihren Josef Schachermayer, einen Linzer Unternehmer, heiratete, wurden für die edle Feier jede Menge der süßen "Fingertörtchen" bestellt.

Celine Pischlöger, Vater Gerhard, der "Fingertörtchen"-Erfinder (vowe) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Nun ist es um die patentierten kleinen Köstlichkeiten, die 2006 der frühere Niemetz-Konditor Gerhard Pischlöger erfand, ein wenig still geworden. Im Stammhaus in Leonding, die Konditorei und Produktion zugleich ist, ist nur mehr von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

"Wir treten nach außen hin ein wenig leiser", bestätigt Gerhard Pischlöger, der eigentlich bereits in Pension ist. Das Unternehmen führt Tochter Celine, die in Kirchberg-Thening auch den Pferde-Einstellhof "Pischi-Club" betreibt. Zu kaufen sind die "Fingertörtchen" nur mehr im Stammhaus und im Café Traxlmayr in Linz. Doch bei Cateringunternehmen seien die Fingertörtchen stark vertreten.

Mittelfristig ist ein Verkauf des Patentes angedacht. Eine bereits weit gediehene Vereinbarung mit McDonald’s sei "leider" nicht zum Abschluss gekommen, bedauert Pischlöger.

