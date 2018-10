"Die Schüler sollen hinausgehen und sich für Natur und Tiere begeistern"

LINZ. GWG und die Linzer Löwenfeldschule haben ein Herz für Insekten.

Voller Einsatz für Schlupfwespen und andere Insekten: der 12-jährige Abdullah Bild: lila

Der Bohrer wird angesetzt, zunächst noch zögerlich. Ein "oh-oh" entfährt so manchem, der vorher noch nie ein Werkzeug wie dieses in der Hand hatte. Doch Lehrer Sven Schwerer beruhigt: "Es kann nichts passieren." Sekunden später ist das erste Loch gemacht und die Luft in der Magerstraße in Auwiesen wird erfüllt vom Summen der Akkubohrer.

Die Idee zu der Aktion stammt von Florian Scherzer, Gärtner der Wohnbaugesellschaft GWG. "Zuerst wollte ich die Bäume hier im Garten umschneiden", sagt er, "doch dann dachte ich, man könnte sie doch für Insekten nutzbar machen". Zusammen mit Schwerer entstand ein kleines Naturschutzprojekt. "Die Kinder sollen hinausgehen und sich für die Natur begeistern", sagt der Lehrer der NMS 10 Löwenfeldschule.

Begeistert waren die Schüler Ende vergangene Woche allemal. "Ich bin zweimal stecken geblieben, aber es war voll cool", erzählt die 12-jährige Sumeja. "Ich mag es, den Tieren zu helfen", sagt der 12-jährige Abdullah.

Bilanz der einstündigen Aktion: zwei abgebrochene Bohrer und mehr als 100 verschieden große Löcher, perfekt für Schlupfwespen und andere Insekten.

In etwa zwei Wochen wird wieder bei den Baumstämmen in der Wohnanlage vorbeigeschaut – und vielleicht ist dann schon jemand eingezogen.

