Der höchste Wohnturm von Linz beginnt in 32 Meter Tiefe

LINZ. Ein OÖN-Besuch auf der Baustelle für den Bruckner Tower in Urfahr, wo bis März 2021 insgesamt 356 Wohnungen gebaut werden

Die Baugrube im Herzen von Urfahr ist 18 Meter tief. Hier entsteht Schritt für Schritt die fünfstöckige Garage für den Bruckner Tower. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Im Vorbeifahren lässt sich im Moment nur erahnen, dass hier etwas wahrlich Großes entstehen wird. Wer näher hinsehen darf, erkennt dies auch.

Die OÖNachrichten haben einen ausgedehnten Blick in die Baugrube des Bruckner Tower in der Wildbergstraße in Linz-Urfahr geworfen – und dabei festgestellt, dass man sich als Mensch hier mitunter ganz klein vorkommen kann.

Es ist ein imposantes Loch, in dem unter der Woche jeden Tag große Betriebsamkeit herrscht. Rund 18 Meter geht es auf dem 3700 Quadratmeter großen Areal in die Tiefe. Beim Abgang über die Stiegen wird einem die Höhe mit jedem Schritt hinunter bewusst.

Hat man den tiefsten Punkt erreicht, ist dies aber nur das sichtbare Ende. Damit das Hochhaus nämlich nach der Fertigstellung auf festem Grund stehend 31 Stockwerke und knapp 97 Meter hoch aus dem Boden ragen kann, braucht es mehr. Insgesamt 450 Pfähle gehen von hier noch einmal 14 Meter nach unten, sagt Andreas Humer, Projektleiter der ARGE Bruckner Tower Habau Dywidag. Somit reichen – bildlich gesprochen – die Wurzeln des Hochhauses bis in 32 Meter Tiefe.

Premiere für Linzer

Der Linzer ist ein erfahrener Mann, der dennoch in Urfahr Neuland betritt. Der Bruckner Tower ist das erste Hochhaus, das in seiner Verantwortung gebaut wird. "Die Arbeit ist dieselbe", will Humer dieses Faktum nicht überbewerten. Aber natürlich sei dieses Projekt spannend. "Kein Haus ist wie das andere. Wir bauen lauter Prototypen", so der 51-jährige Projektleiter. In Linz baut Humer jetzt den höchsten Wohnturm, den es in der Stadt je gegeben hat.

"Ein halbes Jahr Minimum" sei er in seinen Planungen dem tatsächlichen Baugeschehen voraus. Der wichtigste Bauabschnitt sei immer der, wo der Kran stehe. "Ohne Kran geht gar nichts", sagt Humer. Und das müsse man immer bedenken, wenn, wie hier auf dem Areal der alten Bruckner-Uni, von unten nach oben gebaut wird. Übrigens: Die fünf Stockwerke, die unter dem Bruckner Tower errichtet und Garage sowie Technikzentrale beherbergen werden, bedeuten auch einen neuen Rekord für Linz.

"600 Quadratmeter pro Woche"

Seit Mai dieses Jahres wird an der Wildbergstraße gebaut. In knapp zwei Jahren soll der Wohnturm so weit fertiggestellt sein, dass die sogenannte Mängelbegehung stattfinden kann. Im März 2021 soll das Gebäude übergeben werden. Insgesamt entstehen im Bruckner Tower 356 Wohnungen. Zum überwiegenden Teil handelt es sich dabei um Kleinwohnungen mit Balkon.

Um den Zeitplan einhalten zu können, müssen jede Woche 600 Quadratmeter fertig werden, Stockwerk für Stockwerk, sagt Humer. Wie viele Arbeiter sind dafür auf der Baustelle notwendig? "Vergleichsweise sind es gar nicht so viele", erklärt der Projektleiter und spricht von 16 Arbeitern und acht Eisenbiegern. Mehr würden es erst werden, wenn die "restlichen Professionisten" im Einsatz stehen. Zu diesem Zeitpunkt wird man im Vorbeifahren schon sehen können, was hier entsteht.

